Sinh viên HUTECH học tập, nghiên cứu thế nào trong ‘cơn bão AI’? | VÒNG TRÒN HƯỚNG NGHIỆP

Tại HUTECH, AI không được dùng để thay thế tư duy, mà để hỗ trợ người học tăng tốc quy trình, mở rộng khả năng sáng tạo và nâng cao hiệu quả học tập. Từ thiết kế, lập trình đến marketing, sinh viên được khuyến khích sử dụng AI một cách thông minh, có đạo đức và có kiểm soát.

Điểm cốt lõi trong định hướng đào tạo của HUTECH là giúp sinh viên hiểu rằng công nghệ chỉ thật sự có giá trị khi được đặt trên nền tảng kiến thức chuyên môn vững, tư duy phản biện rõ và khả năng ra quyết định độc lập. AI có thể hỗ trợ tạo hình, gợi ý nội dung hay tối ưu code, nhưng ý tưởng, chiến lược, tính thẩm mỹ và năng lực giải quyết vấn đề vẫn phải đến từ chính người học.

Với hệ thống phòng lab, không gian thực hành mở, học liệu số và sự đồng hành của giảng viên, chuyên gia, HUTECH đang từng bước xây dựng môi trường để sinh viên không chỉ biết dùng AI, mà còn biết làm chủ AI. Trong kỷ nguyên công nghệ, lợi thế không thuộc về người lệ thuộc vào công cụ, mà thuộc về người đủ bản lĩnh để điều khiển công nghệ phục vụ cho giá trị của con người.

