Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sinh viên HUTECH học tập, nghiên cứu thế nào trong ‘cơn bão AI’? | VÒNG TRÒN HƯỚNG NGHIỆP
Video Giáo dục

TT Phát triển Nội dung số
21/04/2026 10:43 GMT+7

Trong bối cảnh AI đang làm thay đổi cách con người học tập và làm việc, HUTECH không xem đây là xu hướng để chạy theo, mà là năng lực cần được trang bị bài bản cho sinh viên.

Tại HUTECH, AI không được dùng để thay thế tư duy, mà để hỗ trợ người học tăng tốc quy trình, mở rộng khả năng sáng tạo và nâng cao hiệu quả học tập. Từ thiết kế, lập trình đến marketing, sinh viên được khuyến khích sử dụng AI một cách thông minh, có đạo đức và có kiểm soát.

Điểm cốt lõi trong định hướng đào tạo của HUTECH là giúp sinh viên hiểu rằng công nghệ chỉ thật sự có giá trị khi được đặt trên nền tảng kiến thức chuyên môn vững, tư duy phản biện rõ và khả năng ra quyết định độc lập. AI có thể hỗ trợ tạo hình, gợi ý nội dung hay tối ưu code, nhưng ý tưởng, chiến lược, tính thẩm mỹ và năng lực giải quyết vấn đề vẫn phải đến từ chính người học.

Với hệ thống phòng lab, không gian thực hành mở, học liệu số và sự đồng hành của giảng viên, chuyên gia, HUTECH đang từng bước xây dựng môi trường để sinh viên không chỉ biết dùng AI, mà còn biết làm chủ AI. Trong kỷ nguyên công nghệ, lợi thế không thuộc về người lệ thuộc vào công cụ, mà thuộc về người đủ bản lĩnh để điều khiển công nghệ phục vụ cho giá trị của con người.

Bên cạnh sở hữu môi trường năng động, ứng dụng công nghệ trong đào tạo, quản trị .... HUTECH cam kết không tăng học phí suốt thời gian học, cùng chính sách học bổng đa dạng, giá trị đến 100% học phí toàn khoá. Thí sinh hãy chủ động tìm hiểu, lựa chọn những học bổng phù hợp để vững tin hiện thực hóa ước mơ đại học.

Đăng ký tại đây!



Khám phá thêm chủ đề

AI HUTECH Sinh viên dùng AI cơn bão AI Trường ĐH Công nghệ TP.HCM vòng tròn hướng nghiệp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận