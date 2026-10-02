Hủy án vụ ma túy 'viện kiểm sát truy tố 1 tội, tòa xử 1 tội'

Góp tiền mua ma túy nhưng "nửa chừng chấm dứt"?

Theo nội dung vụ án, cuối tháng 9.2025, Lê Minh Thành rủ Trịnh Vũ Kiên, Kim Xuân Tuấn và Nguyễn Quang Hưng (cùng 30 tuổi, trú tại Quảng Ninh) góp tiền mua ma túy để sử dụng trong dịp sinh nhật của Thành.

Nhóm Tuấn, Kiên và Hưng chuyển khoản 14 triệu đồng cho Thành. Sau đó, Thành liên hệ đặt mua ketamine và 10 viên ma túy "kẹo", với giá 8,7 triệu đồng.

Có ma túy, Thành chụp ảnh gửi lên nhóm chat thông báo cho Kiên, Hưng, Tuấn biết. Tiếp đó, Thành giữ lại 5 viên sử dụng riêng, số ma túy còn lại nhờ shipper chuyển cho Tuấn để dịp sinh nhật mang ra dùng, nhưng Tuấn không biết và không nhận được hàng.

Ít ngày sau, Thành lên mạng xã hội, trao đổi về việc bán lại ma túy cho một đối tượng khác. Khi Thành mang 5 viên "kẹo" đi bán thì bị công an bắt giữ.

TAND TP.Hà Nội, nơi xét xử phúc thẩm vụ án ma túy ẢNH: PHÚC BÌNH

Viện KSND khu vực 5 truy tố Thành về tội mua bán trái phép chất ma túy; còn Kiên, Tuấn, Hưng tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, TAND khu vực 5 quyết định xét xử cả 4 bị cáo cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tại tòa, Kiên và Tuấn khai sau khi chuyển tiền cho Thành đã thay đổi ý định không muốn tham gia nữa, liền yêu cầu Thành trả lại tiền. Hưng cũng có suy nghĩ tương tự, nhưng không đòi lại tiền mà cho Thành luôn, coi như quà sinh nhật.

Ba bị cáo cho rằng đã "tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội", không trực tiếp cất giữ hay quản lý số ma túy, cũng không biết Thành mang ma túy bán cho người khác, nên đề nghị tòa tuyên không phạm tội.

Song, lập luận của các bị cáo không được chấp nhận. Tòa tuyên phạt Thành 36 tháng tù, 3 người còn lại cùng 24 tháng tù. Kiên, Tuấn và Hưng kháng cáo kêu oan.

Viện kiểm sát: tòa sơ thẩm xử không đúng tội

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Kiên, Tuấn và Hưng tiếp tục cho rằng đã thay đổi ý định, đòi lại tiền và tự chấm dứt thỏa thuận mua ma túy, nên không còn đồng phạm với Thành.

Bào chữa cho các bị cáo Kiên và Tuấn, luật sư cho rằng, mục đích ban đầu khi góp tiền là để mua ma túy sử dụng trong buổi sinh nhật của Thành, chứ không phải mua ma túy để bán.

Dù vậy, sau khi chuyển tiền, các bị cáo đã "quay xe", không tham gia nữa. Hành động này cho thấy việc từ bỏ ý định sử dụng ma túy, sự thống nhất ý chí trước đó đã triệt tiêu hoàn toàn.

Vẫn theo luật sư, Thành dùng tiền của những người đã chuyển tiền cho mình để mua ma túy, tự ý mang một phần đi bán kiếm lời mà không có sự bàn bạc, thống nhất. Thế nhưng, cấp sơ thẩm chỉ dựa vào hành vi chuyển tiền trước đó cho Thành để kết luận các bị cáo còn lại đồng phạm, là không có căn cứ.

Đáng chú ý, luật sư cho biết, có 2 bản cáo trạng, một do bị cáo Kiên chụp, một trong hồ sơ chuyển sang tòa giống nhau về hình thức, số hiệu, thời gian ban hành…, nhưng lại có sự khác biệt liên quan đến lời khai của Thành về 5 viên ma túy mà bị cáo này cất để sử dụng riêng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định tội danh với các bị cáo còn lại.

Người bào chữa đề nghị tuyên các bị cáo không phạm tội, đồng thời làm rõ có hay không dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Nêu quan điểm tranh luận, đại diện viện kiểm sát đề nghị không chấp nhận kháng cáo của Tuấn, Kiên và Hưng, nhưng đề nghị sửa một phần bản án sơ thẩm.

Bởi lẽ, 3 bị cáo đã góp tiền để Thành mua ma túy. Trong đó, Thành giữ lại 5 viên sử dụng riêng và bán một phần cho người khác, bị tuyên phạt về tội mua bán trái phép chất ma túy là đúng.

Trong khi đó, Tuấn, Kiên và Hưng không biết việc Thành mang ma túy đi bán nên chỉ phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tòa sơ thẩm tuyên đồng phạm với Thành về tội mua bán trái phép chất ma túy là không chính xác.

Hủy án vì có "sai lầm nghiêm trọng"

Sau khi xem xét hồ sơ và quá trình tranh tụng, hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy 5 viên ma túy Thành mang đi bán có nguồn gốc từ số ma túy mà Tuấn, Kiên và Hưng góp tiền cho Thành để mua.

Tuy nhiên, Tuấn, Kiên và Hưng không biết, không thỏa thuận về việc Thành mang ma túy đi bán. Vì thế, viện kiểm sát sơ thẩm truy tố 3 bị cáo về tội tàng trữ trái phép chất ma túy là phù hợp, đúng quy định.

Tòa phúc thẩm kết luận cấp sơ thẩm đã áp dụng không đúng về tội danh, đánh giá sai về vai trò, tính chất, mức độ hành vi của các bị cáo.

Ngoài ra, trình bày của các bị cáo và luật sư cho thấy có 2 bản cáo trạng với nội dung khác nhau, cần xác minh, làm rõ…

Với những "sai lầm nghiêm trọng" nêu trên, tòa phúc thẩm quyết định hủy toàn bộ bản án, giao tòa sơ thẩm giải quyết theo thẩm quyền.