Xét xử vụ bắt quả tang 90 người sử dụng ma túy ở Pleiku

Ngày 29.9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử Nguyễn Võ Tùng Lâm cùng 57 đồng phạm về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đây là vụ án có nhiều bị cáo, xảy ra trong thời gian dài tại 2 cơ sở lưu trú, với 90 người trực tiếp sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, từ ngày 29.7.2024 đến 15.9.2025, Nguyễn Võ Tùng Lâm (34 tuổi, ở phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh tại cơ sở The Voice (22 Thống Nhất) và Motel Family (102 Cao Bá Quát, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai; trước đây thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Biết nhiều khách thuê phòng để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nhưng vì vụ lợi, Lâm vẫn chỉ đạo quản lý, nhân viên tiếp nhận khách, bố trí phòng, thu tiền và chuẩn bị các điều kiện phục vụ việc sử dụng ma túy.

Tiền thuê phòng được nhận bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản của nhân viên rồi tập hợp giao lại cho Lâm.

TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử Nguyễn Võ Tùng Lâm cùng 57 đồng phạm về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy ẢNH: NHẬT HỒ

Trong thời gian hoạt động, 2 cơ sở đạt doanh thu hơn 36,1 tỉ đồng, sau khi trừ chi phí, Lâm hưởng lợi hơn 18 tỉ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Lâm, các quản lý Tô Phạm Hùng, Hoàng Văn Xuân và Hoàng Văn Hiệp trực tiếp điều hành hoạt động, phân công nhân viên phục vụ, bố trí phòng, nhận tiền thuê phòng và giao lại cho Lâm.

10 nhân viên gồm Trương Phương Nam, Nguyễn Nhật Sơn, Phan Quốc Kiệt, Lê Anh Đức, Ngô Gia Tự, Hoàng Trần Sỹ Vương, Thân Văn Dũng, Lê Xuân Hào, Lê Anh Quân và Nhữ Hồng Anh Kiệt được xác định biết mục đích thuê phòng của khách nhưng vẫn tham gia đón khách, bố trí phòng, chuẩn bị dụng cụ, phục vụ ăn uống, gọi tiếp viên nữ, nhận tiền và cảnh giới.

Các bị cáo đã bố trí, phục vụ để khách tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại 13 phòng của 2 cơ sở. Có 13 nhóm khách thuê phòng tham gia, tổng cộng 90 người trực tiếp sử dụng trái phép chất ma túy.

Rạng sáng 15.9.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra, bắt quả tang tại 2 cơ sở, phát hiện 13 phòng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại thời điểm kiểm tra có 102 người, gồm 90 người sử dụng ma túy và 12 nhân viên.

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều chất nghi là ma túy cùng dụng cụ liên quan. Kết quả giám định xác định số chất thu giữ gồm Ketamine và MDMA; những người liên quan đều có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy.

Theo cáo trạng, tại từng phòng, các bị cáo có sự bàn bạc, góp tiền mua ma túy, thuê phòng, chuẩn bị dụng cụ, chia ma túy và tổ chức cho nhiều người cùng sử dụng. Hành vi này được xác định đủ yếu tố cấu thành tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, vụ án có bị cáo là người chưa thành niên nên quá trình tố tụng được chú trọng bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người này.

Theo Viện KSND tỉnh Gia Lai, hành vi phạm tội của các bị can là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến chế độ độc quyền quản lý các chất ma túy của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an, an toàn xã hội.

Phiên tòa diễn ra trong 2 ngày 29 - 30.9. Phần tuyên án đối với các bị cáo sẽ diễn ra vào ngày mai (30.9).