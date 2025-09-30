Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Huy động 2.400 thợ điện khắc phục lưới điện sau bão số 10

Nguồn: EVN
30/09/2025 11:01 GMT+7

Các công ty điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã huy động 2.400 kỹ sư, công nhân hỗ trợ khắc phục sự cố điện ảnh hưởng mưa bão số 10.

Theo EVN, các nhà máy thủy điện thuộc Tập đoàn ở khu vực bị ảnh hưởng bão số 10 vẫn đảm bảo an toàn công trình. Đến chiều 29.9, có 16 hồ thủy điện đang thực hiện điều tiết xả tràn, bảo đảm dung tích phòng lũ và vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du.

Huy động 2.400 thợ điện khắc phục lưới điện sau bão số 10 - Ảnh 1.

Ông Ngô Sơn Hải, Phó tổng giám đốc EVN kiểm tra khắc phục sự cố điện sau bão số 10

Do ảnh hưởng gió bão và mưa lớn liên tục kéo dài dẫn đến xảy ra một số sự cố trên hệ thống lưới điện cao áp 500/220/110 kV. Sau khi gió bão giảm cấp, các đơn vị vận hành đã khẩn trương huy động phương tiện, nhân lực khắc phục các sự cố.

Các đơn vị thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và các tổng công ty điện lực miền Bắc, miền Trung đã khôi phục 7/15 sự cố trên lưới điện 500 kV, khôi phục 16/18 sự cố trên lưới điện 220 kV và khôi phục 42/66 sự cố trên lưới điện 110 kV.

Đến chiều 29.9, vẫn có khoảng 3,4 triệu khách hàng ở miền Bắc, miền Trung bị gián đoạn cung cấp điện, tập trung ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã huy động khoảng 2.400 người và nhiều phương tiện nhằm khôi phục cung cấp điện nhanh nhất có thể cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bão số 10.

