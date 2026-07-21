Huy động flycam tìm kiếm cháu bé đi lạc nhiều ngày ở Đắk Lắk

Ngày 21.7, UBND xã Hòa Sơn (Đắk Lắk) cho biết chính quyền và người dân địa phương vẫn đang huy động hàng trăm người phối hợp cùng lực lượng chức năng để tìm kiếm một cháu bé đi lạc suốt nhiều ngày.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 17.7, cháu L.V.M (15 tuổi, ở thôn 8, xã Hòa Sơn) bất ngờ đi lạc trong khu vực rẫy trên địa bàn xã.

Đáng chú ý, cháu M. là người khuyết tật trí tuệ, khả năng tự nhận biết, giao tiếp và xác định đường đi còn hạn chế.

Lực lượng chức năng cùng đông đảo người dân xã Hòa Sơn nỗ lực tìm kiếm cháu bé đi lạc suốt nhiều ngày ẢNH: T.X

Trong những ngày qua, Ban tự quản thôn 8, các tổ chức đoàn thể cùng đông đảo người dân đã tích cực tổ chức tìm kiếm tại nhiều khu vực trên địa bàn và các vùng lân cận. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tìm thấy cháu M.

Trước tình hình trên, UBND xã Hòa Sơn đã khẩn trương báo cáo với lực lượng chức năng đề nghị hỗ trợ thiết bị bay không người lái (flycam) để mở rộng phạm vi tìm kiếm tại các khu vực rừng, suối, địa hình hiểm trở.

Đồng thời, Ban Chỉ huy quân sự xã xem xét, báo cáo cấp thẩm quyền tạm hoãn hoạt động bắn đạn thật để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công tác tìm kiếm.