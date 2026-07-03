Giải cứu người đàn ông đi lạc hơn 550 km, đem theo hơn 1,2 tỉ đồng

Sáng 3.7, Công an xã Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi) tổ chức bàn giao ông Phạm Văn Toán (50 tuổi, ở xã Đam Rông 3, Lâm Đồng) cho gia đình sau khi được cơ quan chức năng phát hiện, giải cứu trong hoàn cảnh nạn nhân đi lạc trong rừng.

Cơ quan chức năng bàn giao ông Phạm Văn Toán (thứ 2 từ bên phải qua) cùng tài sản cho gia đình ẢNH: XÃ TU MƠ RÔNG

Tại buổi bàn giao, lãnh đạo UBND xã Tu Mơ Rông và Công an xã Tu Mơ Rông đã động viên, chúc ông Toán sớm ổn định sức khỏe.

Đón người thân trở về an toàn, gia đình ông Toán xúc động gửi lời cảm ơn lực lượng công an và chính quyền địa phương đã kịp thời cứu giúp, chăm sóc sức khỏe, đồng thời bảo vệ nguyên vẹn toàn bộ tài sản của ông trong suốt thời gian đi lạc.

Theo Công an xã Tu Mơ Rông, khoảng 9 giờ 20 ngày 2.7, đơn vị nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một người đàn ông lạ mặt đi bộ trong khu vực rừng thuộc thôn Ty Tu, có biểu hiện suy kiệt và tinh thần bất ổn. Đây là khu vực rừng núi hiểm trở, nhiều vực sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tu Mơ Rông đã phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở triển khai tìm kiếm. Sau gần 6 giờ băng rừng, vượt nhiều đồi dốc, lực lượng chức năng phát hiện ông Toán trong tình trạng đói, khát, kiệt sức trong rừng và nhanh chóng đưa về trụ sở công an để chăm sóc, hồi sức.



Lực lượng Công an xã Tư Mơ Rông đưa xe máy và ông Phạm Văn Toán về Lâm Đông ẢNH: XÃ TU MƠ RÔNG

Theo thông tin ban đầu, trước khi đi lạc vào khu rừng ở xã Tu Mơ Rông, ông Toán đã điều khiển xe máy trong khoảng 5 ngày nhưng không xác định được phương hướng. Từ nơi cư trú ở tỉnh Lâm Đồng đến vị trí được phát hiện cách nhau khoảng 550 km.

Khi làm việc với lực lượng công an, ông Toán không nhớ vì sao mình đến Quảng Ngãi. Ông chỉ nhớ đã đi bằng xe máy nhưng không biết để phương tiện ở đâu.

Tìm lại xe máy và tài sản hơn 1,2 tỉ đồng

Từ những thông tin ít ỏi này, Công an xã Tu Mơ Rông tiếp tục xác minh và tìm thấy chiếc xe máy của ông cách nơi phát hiện khoảng 4,5 km.

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có căn cước công dân, hơn 656 triệu đồng tiền mặt, một sợi dây chuyền vàng khoảng 3 chỉ và một điện thoại di động.

Qua xác minh, tài khoản ngân hàng của ông Toán vẫn còn hơn 515 triệu đồng. Ông cho biết số tiền mang theo là tiền vừa bán rẫy. Tổng giá trị tài sản được lực lượng công an bảo vệ an toàn hơn 1,2 tỉ đồng.

Làm việc với chính quyền địa phương nơi cư trú và người thân, Công an xã Tu Mơ Rông xác định ông Toán có biểu hiện rối loạn thần kinh, đầu óc không minh mẫn. Do sống một mình nên khi ông vắng nhà nhiều ngày, người thân chỉ nghĩ ông đi chơi quanh khu vực sinh sống. Chỉ đến khi nhận được thông báo từ cơ quan công an, gia đình mới biết ông đã đi lạc đến Quảng Ngãi.

Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông (bên trái) thăm hỏi, động viên ông Phạm Văn Toán ẢNH: XÃ TU MƠ RÔNG

Thiếu tá Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng công an xã Tu Mơ Rông, cho biết việc phát hiện và cứu hộ kịp thời đã giúp ông Toán tránh được nhiều nguy cơ khi mắc kẹt trong rừng như mưa gió, sạt lở đất và mất an toàn về tính mạng.

Theo thiếu tá Hạnh, Công an xã sẽ tiếp tục hỗ trợ đưa ông Toán cùng phương tiện và toàn bộ tài sản trở về Lâm Đồng an toàn.

Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, đánh giá việc kịp thời cứu giúp người dân đi lạc trong rừng thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an xã. Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của việc xây dựng lực lượng công an chính quy gắn với thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở.

