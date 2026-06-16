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Thời sự Dân sinh

Trắng đêm tìm bé trai 2 tuổi đi lạc trong rẫy ở đảo Phú Quý

Quế Hà
Quế Hà
Một bé trai hơn 2 tuổi đi lạc trong rẫy ở đảo Phú Quý, gia đình và hàng xóm xuyên đêm tìm kiếm được bé sau 12 tiếng đi lạc.

Theo tin từ đặc khu Phú Quý, khoảng 6 giờ ngày 16.6, người dân thôn Phú Long, đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) đã tìm thấy bé trai (hơn 2 tuổi) sau khoảng 12 giờ bé đi lạc vào khu vực rẫy.

Trước đó, vào chiều 15.6, người thân phát hiện bé không có ở nhà nên tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy.

Sau khi nhận được thông tin, nhiều người dân địa phương cùng chính quyền và lực lượng chức năng đã hỗ trợ tìm kiếm cháu bé (nhà cháu bé ở thôn Phú Long).

Xuyên đêm tìm bé trai 2 tuổi đi lạc trong rẫy ở đảo Phú Quý- Ảnh 1.

Gia đình vui mừng khi tìm thấy bé trai sau 1 đêm đi lạc trong rẫy

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Trong đêm 15.6 và rạng sáng 16.6, các lực lượng chia thành nhiều nhóm nhỏ, rà soát tại các khu vực dân cư, đường giao thông và những vùng rẫy xung quanh nơi bé sinh sống. Công tác tìm kiếm được duy trì xuyên đêm nhưng chưa có kết quả.

Đến khoảng 6 giờ ngày 16.6, tại một khu vực rẫy cách nhà khá xa, một nhóm tìm kiếm nghe thấy tiếng trẻ nhỏ khóc. Khi tiếp cận hiện trường, mọi người phát hiện bé trai đang ở trong rẫy và vẫn an toàn.

Thời điểm được tìm thấy, bé đã đi lạc khoảng 12 giờ và trải qua một đêm trong rẫy. Ngay sau đó, người thân đã đưa bé về nhà để kiểm tra sức khỏe.

Việc bé trai được tìm thấy an toàn sau nhiều giờ đi lạc khiến gia đình và người dân địa phương thở phào nhẹ nhõm. Vụ việc cũng là lời nhắc nhở các bậc phụ huynh cần tăng cường giám sát, trông nom trẻ nhỏ, tránh để trẻ tự ý đi khỏi nhà hoặc đến những khu vực tiềm ẩn nguy hiểm.

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