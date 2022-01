Huy động hơn 100 cảnh sát phá đường dây đánh bạc trực tuyến hàng chục tỉ đồng

Sáng 9.1, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh này vừa phá thành công vụ án đánh bạc trực tuyến qua mạng với số tiền rất lớn, bắt giữ 14 nghi can.

Đường dây đánh bạc này được tổ chức trên trang choangc1.club do Nguyễn Ngọc Hoàng (30 tuổi, ngụ xã Gia Lâm, H.Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) cầm đầu. Do có nhiều năm kinh nghiệm trong quản trị và kinh doanh trên mạng internet nên Hoàng rất am hiểu về công nghệ thông tin, có nhiều thủ thuật để che giấu hành vi phạm tội của mình. Để điều hành đường dây đánh bạc, Hoàng đã tự mua trang thiết bị, thuê địa điểm và móc nối với các tổ chức đánh bạc ở nước ngoài.

Giúp sức cho Hoàng là 4 đồng phạm, gồm Nguyễn Bá Linh (29 tuổi, ngụ P.Vinh Tân, TP.Vinh, Nghệ An), Nguyễn Thị Tuyết Nhung (21 tuổi, ngụ TX.Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh), Mai Thị Thúy Trang (22 tuổi, ngụ H.Định Quán, tỉnh Đồng Nai) và Đào Trí Đại (23 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh).

Để điều hành đường dây đánh bạc này, nhóm nghi can trên đã thuê các chung cư cao cấp tại TP.HCM và một biệt thự 3 tầng tại H.Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng để ở. Nguyễn Ngọc Hoàng còn chỉ đạo cộng sự thường xuyên thay đổi chỗ ở để trốn tránh cơ quan chức năng. Tại các điểm hoạt động, Hoàng bố trí dày đặc hệ thống camera giám sát để cảnh giới.





Để phá đường dây này, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 100 cảnh sát đồng loạt khám xét 12 địa điểm tại các tỉnh, thành: Nghệ An, TP.HCM, Hà Nội, Lâm Đồng, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Thanh Hóa..., bắt giữ 14 nghi can, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngày 8.1, các nghi can này đã được di lý về Công an tỉnh Nghệ An để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, cơ quan công an xác định Nguyễn Ngọc Hoàng đã sử dụng 5 tài khoản ngân hàng khác nhau để tổ chức đánh bạc, chỉ riêng tài khoản mang tên Đinh Thanh Hào (ngụ H.Thanh Chương, Nghệ An) giao dịch từ tháng tháng 1 đến tháng 12.2021 để tổ chức đánh bạc là hơn 36 tỉ đồng.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ 4 tài khoản còn lại mà Nguyễn Ngọc Hoàng sử dụng để đánh bạc, đồng thời truy bắt các nghi can khác có liên quan.