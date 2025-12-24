‘Huy động tư nhân tham gia công nghiệp quốc phòng, nhất là công nghệ lõi’

Chiều 24.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan nhằm triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026, nhất là nhiệm vụ trọng tâm phát triển công nghiệp quốc phòng.

Dự cuộc họp có đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành: KH-CN, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Công thương, Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp ẢNH: TTXVN

Năm 2025, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân vượt mọi khó khăn, tăng tốc, bứt phá, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, đạt nhiều thành tựu nổi bật, trên tất cả các mặt.

Công nghiệp quốc phòng, khoa học quân sự có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt kết quả tích cực, tiếp tục có bước đột phá mới; đánh dấu bước tiến vượt bậc, đột phá về công nghệ, khẳng định tính chủ động, sáng tạo, năng lực nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, hiện đại hóa nhiều vũ khí trang bị, mang thương hiệu Việt Nam.

Thủ tướng đánh giá cao những kết quả mà Bộ Quốc phòng đã đạt được, qua đó góp phần phát triển công nghiệp quốc phòng, trang bị vũ khí, khí tài, thiết bị kỹ thuật cho các quân, binh chủng theo hướng tiến thẳng lên hiện đại.

Thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Thủ tướng cho rằng, bối cảnh đó đòi hỏi mỗi quốc gia muốn giàu mạnh thì phải ổn định để phát triển và phát triển để ổn định, phải tự chủ chiến lược, xây dựng môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển.

Thủ tướng nêu rõ phải đảm bảo giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm chủ quyền lãnh thổ đất liền, biển đảo, trên không và không gian mạng; muốn đảm bảo vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thì phải có sức mạnh, bao gồm sức mạnh mềm, sức mạnh cứng, sức mạnh của lòng dân.

Trong năm 2026, toàn quân cần tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phát huy phương châm tự chủ, tự lực, tự cường thực hiện các nhiệm vụ công nghiệp quốc phòng, công tác hậu cần, kỹ thuật.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh phải tiếp tục phát triển công nghiệp quốc phòng; phát triển các vũ khí, khí tài theo hướng hiện đại, công nghệ cao; phát triển sản phẩm lưỡng dụng sử dụng cho cả nhiệm vụ quốc phòng và dân dụng.

Để đạt được mục tiêu, cần triển khai hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Chính phủ, Quân ủy Trung ương về phát triển KH-CN và công nghiệp quốc phòng; huy động các thành phần kinh tế, trong đó có kinh tế tư nhân tham gia phát triển công nghiệp quốc phòng, nhất là công nghệ nền, công nghệ lõi.

Đồng thời, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế chính sách; khơi thông nguồn tài chính; ưu đãi, ưu tiên thu hút nhân tài và quan tâm đào tạo nguồn nhân lực; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ cấp bách, trọng điểm và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Các bộ, các ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao, đảm bảo theo quy định của Đảng, Nhà nước, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.