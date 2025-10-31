Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đề xuất tách Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh thành 2 quỹ độc lập

Mai Hà
Mai Hà
31/10/2025 10:05 GMT+7

Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh được đề xuất tách thành 2 quỹ độc lập, gồm Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh do Bộ Công an quản lý và Quỹ công nghiệp quốc phòng do Bộ Quốc phòng quản lý.

Sáng 31.10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Đề xuất tách Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh thành 2 quỹ độc lập- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang

ẢNH: GIA HÂN

Dự luật gồm 2 điều, theo đó tách Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh thành 2 quỹ độc lập, gồm Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh và Quỹ công nghiệp quốc phòng. Giao Bộ Công an quản lý Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh; phân cấp quản lý Quỹ công nghiệp quốc phòng từ Chính phủ cho Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, dự thảo luật quy định, Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập ở T.Ư, do Bộ Công an quản lý để đầu tư, hỗ trợ triển khai các chương trình, dự án, hoạt động, chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm, nhằm xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh.

Dự thảo luật bổ sung một số quy định đặc thù của Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh gồm nguồn tài chính từ đóng góp của các thành viên tham gia tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, nguyên tắc hoạt động chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm nhằm xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh, đặc biệt, khẳng định nguyên tắc không trùng nội dung chi với quỹ công nghiệp quốc phòng.

Đề xuất lập Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, dự luật cũng bổ sung Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, với những quy định cụ thể những nội dung đặc thù so với Tổ hợp công nghiệp quốc phòng để tránh trùng dẫm, chồng chéo.

Đề xuất tách Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh thành 2 quỹ độc lập- Ảnh 2.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới

ẢNH: GIA HÂN

Theo đó, Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia do Nhà nước dẫn dắt, định hướng, với hạt nhân là các cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt, sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp trong, ngoài Công an nhân dân có nguồn lực, tiềm lực khoa học và công nghệ để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh.

Nhiệm vụ trọng tâm của tổ hợp là sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an toàn, an ninh mạng; sản phẩm, dịch vụ công nghiệp dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối, ứng dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên dữ liệu lớn quốc gia; sản phẩm kỹ thuật nghiệp vụ, kỹ thuật hình sự, công cụ hỗ trợ, quân trang ngành công an; phương tiện tuần tra trên tuyến ven biển, tuyến sông; sản phẩm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; sản phẩm công nghệ sinh học...

Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia cũng có nhiệm vụ làm chủ công nghệ chiến lược, công nghệ nền, công nghệ lõi, chuyển giao, tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại; huy động nguồn lực quốc gia phát triển công nghiệp an ninh; nghiên cứu, sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ phục vụ dân sinh, chuyển giao công nghệ phù hợp cho công nghiệp dân sinh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội…

Trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết, ủy ban cơ bản nhất trí với các quy định về Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh, Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, Hội đồng quản lý phát triển công nghiệp an ninh với các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị nghiên cứu khái niệm quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh cho rõ ràng hơn, bao quát nhu cầu thực tiễn, bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị. Đồng thời, nghiên cứu chỉnh sửa khái niệm quỹ công nghiệp quốc phòng cho thống nhất.

Về Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát kỹ lưỡng các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh, tránh bỏ sót các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh quan trọng.

