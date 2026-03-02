Hủy hàng loạt chuyến bay từ Trung Đông đi, đến Việt Nam

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, hàng loạt chuyến bay đi, đến Doha (Qatar), Dubai, Abu Dhabi... đã bị hủy trong các ngày 1 - 2.3 do tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông.

Tính đến thời điểm 16 giờ ngày 1.3, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, hoạt động hàng không tại khu vực Trung Đông diễn biến hết sức phức tạp do giao tranh quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran.

Nhiều chuyến bay bị hủy do chiến sự tại Trung Đông ẢNH: LÊ NAM

Nhiều quốc gia trong khu vực đã ban hành thông báo tin tức hàng không (NOTAM) về việc đóng cửa hoàn toàn hoặc hạn chế nghiêm ngặt không phận nhằm bảo đảm an toàn bay.

Căng thẳng quân sự giữa liên minh Mỹ - Israel với Iran leo thang khiến hàng loạt quốc gia Trung Đông đóng cửa hoặc hạn chế không phận. Cụ thể:

Tại Iran, không phận đóng cửa hoàn toàn, thời hạn dự kiến mở lại ít nhất đến 15 giờ 30 ngày 3.3. Tại Iraq, đóng cửa không phận hoàn toàn; thời hạn dự kiến mở lại đang cập nhật (dự kiến gia hạn liên tục)

Tại Israel, đóng cửa không phận hoàn toàn; dự kiến mở lại ít nhất đến 17 giờ ngày 3.3. Tại Qatar, Kuwait và Bahrain: đóng cửa không phận hoàn toàn; dự kiến chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc mở lại.

Tại Syria, đóng cửa hoàn toàn không phận: dự kiến mở lại ít nhất đến 4 giờ ngày 3.3. Tại UAE, đóng cửa một phần không phận; thời hạn dự mở lại các vùng ESCAT có hiệu lực đến 19 giờ ngày 2.3. Tại Jordan, hạn chế và mở cửa dè dặt, dự kiến theo dõi từng giờ để mở lại.

Ngoài ra, một số sân bay quốc tế lớn tại Trung Đông như Dubai, Hamad - Doha đã đồng loạt thông báo đóng cửa vô thời hạn sau các vụ tấn công tên lửa.

Tại sân bay Quốc tế Changi (Singapore) đã thông báo hủy hàng loạt chuyến bay đến và đi từ Abu Dhabi, Doha và Dubai, đồng thời khuyến cáo hành khách theo dõi tình trạng chuyến bay qua ứng dụng thay vì tập trung tại nhà ga…

Hãng bay nào hủy chuyến?

Hãng hàng không Qatar Airways cho biết đã hủy các chuyến bay giữa Việt Nam và Doha từ ngày 28.2 đến 2.3. Tại Hà Nội có 5 chuyến bay bị hủy, ước tính 1.565 khách bị ảnh hưởng.

Tại TP.HCM có 4 chuyến bay bị hủy; ước tính 992 khách bị ảnh hưởng. Tổng số hành khách bị ảnh hưởng tại Việt Nam là khoảng 2.557 người.

Hãng đã mở quầy hỗ trợ tại sân bay, thông báo trực tiếp đến hành khách, triển khai chính sách đổi, hoàn vé theo quy định. Thông tin hành khách có thể cập nhật qua các kênh thông tin của đại lý bán vé, đại lý du lịch và được hãng cập nhật liên tục đến hành khách tại địa chỉ website của hãng.

Hãng hàng không Emirates tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động bay đi, đến Dubai đến 18 giờ ngày 2.3. Theo đó, 3 chuyến bay từ TP.HCM bị hủy, với 1.117 khách bị ảnh hưởng; 2 chuyến bay từ Hà Nội bị hủy, số hành khách bị ảnh hưởng là 725 người.

Tổng số hành khách bị ảnh hưởng bởi Emirates tại Việt Nam là khoảng 1.881 (39 khách nối chuyến tại Đà Nẵng bị ảnh hưởng). Hãng đã thông báo hủy chuyến trực tiếp và triển khai chính sách đặt lại chuyến bay trong 10 ngày; hoàn vé; phối hợp đơn vị phục vụ mặt đất và khách sạn đảm bảo quyền lợi hành khách.

Hãng hàng không Etihad Airways đã tạm dừng toàn bộ chuyến bay đến, đi từ Abu Dhabi đến 5 giờ ngày 2.3 (giờ Việt Nam). Hành khách được đổi vé miễn phí đến ngày 15.3; hoặc hoàn tiền đầy đủ. Thông tin hỗ trợ được gửi qua email, cập nhật tại website của hãng.

Hãng hàng không Turkish Airlines: các chuyến bay tại Hà Nội và TP.HCM hiện được khai thác bình thường.

Tính đến 19 giờ tối qua, đã có thêm 5 chuyến bay bị hủy. Hãng hàng không Qatar Airways cho biết đã hủy chuyến bay từ Hà Nội đi Doha tối 1.3 (361 hành khách). Hãng hàng không Emirates cũng hủy 1 chuyến bay từ Hà Nội đi Dubai rạng sáng 2.3.

Tương tự, hãng hàng không Etihad Airways hủy 1 chuyến bay tối 1.3 từ Hà Nội đi Abu Dhabi; 276 hành khách bị ảnh hưởng. Turkish Airlines tiếp tục khai thác bình thường các chuyến bay đi Istanbul.