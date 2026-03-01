Người Việt ở Israel: 20 lần chạy xuống hầm trú ẩn từ khi căng thẳng leo thang tại Trung Đông

Sáng 1.3, Iran tung đòn đáp trả nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ, Israel và nhiều mục tiêu khác khắp Trung Đông, làm rung chuyển các khu vực đông dân cư. Nhiều người Việt ở Israel vốn đã sống trong trạng thái thấp thỏm lo âu giờ lại càng phải đối mặt với nỗi sợ hãi khi phải chạy vào hầm trú ẩn.



Chị Kim Golbari (quê ở Đồng Nai) sống và làm việc ở TP.Tel Aviv (Israel) 16 năm nay. Chị có chồng là người Do Thái, cách đây ít tháng công việc kinh doanh của chị dần ổn định trở lại nhưng từ sáng 28.2 (theo giờ địa phương) đến nay bị xáo trộn hoàn toàn vì không an toàn khi ở nhà.

Mẹ con chị Kim ngủ dưới hầm trú ẩn ẢNH: NVCC

Chị Kim cho hay, hệ thống cảnh báo được kích hoạt liên tục tại nhiều khu vực miền Bắc và miền Trung. Người dân hạn chế di chuyển xa, chủ yếu ở gần các hầm trú ẩn để kịp thời ứng phó khi có còi báo động.

"Có thời điểm người dân nhận được thông báo sớm qua ứng dụng cảnh báo khẩn cấp, nhưng cũng không ít lần còi hú vang lên đột ngột, buộc mọi người lập tức chạy vào nơi trú ẩn. Thậm chí, có trường hợp tiếng nổ đã vang lên khi người dân chưa kịp di chuyển. Tôi chuẩn bị tinh thần cho những đêm mất ngủ, luôn trong trạng thái sẵn sàng sơ tán cùng các con trai. Đến 14 giờ 36 ngày 28.2, vợ chồng tôi và các con đã phải xuống hầm trú ẩn 6 lần", chị Kim chia sẻ.

Nhiều người ở chỗ chị Kim đi lánh nạn ẢNH: NVCC

Sau lần trú ẩn thứ 7, vừa bật bếp nấu ăn thì còi báo động vang lên. Gia đình chị buộc phải tắt bếp và di chuyển khẩn cấp dù thức ăn vừa chuẩn bị đưa lên miệng. Tiếng còi báo động vang lên khiến gia đình không thể có bữa ăn trọn vẹn. Lần trú ẩn thứ 8 diễn ra vào 16 giờ ngày 28.2.

"Việc trú ẩn diễn ra liên tiếp, đến lần thứ 12 chúng tôi phải ở dưới hầm trú ẩn hơn 1 tiếng. Vừa trở lên mặt đất chưa lâu, tiếng còi báo động lại vang lên, buộc tôi tiếp tục quay trở xuống khi các đợt cảnh báo liên tiếp diễn ra. Tôi thấy thương con trai nhỏ, bỏ trong ba lô một ít bánh kẹo và đồ chơi, về nhà chưa được bao lâu tiếp tục phải xuống hầm công cộng", chị Kim nói.

Chị Kim chọn trang phục thoải mái để dễ dàng chạy trú ẩn khi nghe còi báo động ẢNH: NVCC

Sau giấc ngủ dài khoảng 4 tiếng, gia đình chị Kim chạy trú ẩn vào sáng ngày 1.3. Từ sáng 28.2 đến nay chị đã phải đi lánh nạn 20 lần. Con trai chị muốn đi vệ sinh nhưng đến cửa phải quay vào vì nghe còi báo động vang lên. Chị kể, trong hầm trú ẩn, dù đông người nhưng không ai biểu lộ sự hoảng loạn. Dù diện tích hầm không lớn nhưng mọi người đoàn kết, nhường nhịn để không xảy ra tranh cãi hay xô đẩy.

Sang Israel thực tập nông nghiệp gần hai năm nay, anh Lê Văn Quốc (27 tuổi, quê Đà Nẵng) đã quen với nhịp sống xa nhà. Thế nhưng, 2 ngày qua, công việc của anh có chút đảo lộn bởi các đợt cảnh báo an ninh.

Từ khu vực làm việc, Quốc có thể nhìn thấy rõ những cột khói bốc lên ở phía xa sau các tiếng nổ. Hình ảnh đó khiến anh không khỏi lo lắng vì đang trải qua những ngày làm việc không bình yên. Dù vậy, anh vẫn cố gắng làm theo sự chỉ dẫn của lãnh đạo nơi làm việc và chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn và công việc không bị trì hoãn.

Ở hầm trú ẩn mọi người đoàn kết, nhường nhịn nhau ẢNH: NVCC

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 1.3 Iran phát động một đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái mới, nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp khu vực và Israel để trả đũa việc ám sát Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.

Theo một bản tin của AFP dẫn nguồn từ truyền hình nhà nước Iran, 27 căn cứ của Mỹ trong khu vực, cũng như trụ sở quân đội Israel và một khu phức hợp công nghiệp quốc phòng ở Tel Aviv, nằm trong số các mục tiêu. Sáng 1.3, nhiều tiếng còi báo động vang lên khắp miền trung Israel và một phần khu Bờ Tây, quân đội Israel cho biết họ đang đáp trả các vụ phóng tên lửa của Iran.