Hủy hoại rừng để làm đường dây điện: Tỉnh Quảng Nam yêu cầu xử lý nghiêm

Chiều 8.3, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an H.Tây Giang, Công an H.Đông Giang khẩn trương tiếp nhận hồ sơ vi phạm và điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm đối với vụ hủy hoại rừng để làm đường dây điện.

Ngoài ra, yêu cầu Sở NN-PTNT và chính quyền các huyện Tây Giang, Đông Giang chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với cơ quan CSĐT trong việc điều tra, xác minh, hoàn thiện hồ sơ vụ án để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Lực lượng chức năng H.Tây Giang kiểm tra hiện trường vụ hủy hoại rừng để làm đường dây điện HẠT KIỂM LÂM TÂY GIANG

Đáng chú ý, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị khẩn trương kiểm tra, xử lý trách nhiệm của chủ rừng, các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra vụ hủy hoại rừng trong thời gian dài nhưng không kịp thời phát hiện, xử lý.

Trong khi đó, Công an H.Tây Giang cho biết đang khẩn trương tổ chức lực lượng thụ lý điều tra theo thẩm quyền, sau khi tiếp nhận hồ sơ khởi tố vụ án hủy hoại rừng do Hạt Kiểm lâm H.Tây Giang chuyển sang.

Như Thanh Niên đã thông tin, Hạt Kiểm lâm H.Tây Giang khởi tố, chuyển cơ quan công an điều tra vụ án hủy hoại rừng làm đường dây điện 110 kV (giai đoạn 2) thủy điện Tr'Hy đóng trên địa bàn xã Tr'Hy, H.Tây Giang.

Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin vụ xâm hại rừng để thi công đường dây 110 kV (giai đoạn 2) của dự án thủy điện Tr'Hy, các ngành chức năng H.Tây Giang kiểm tra, khám nghiệm hiện trường và thực hiện một số hoạt động điều tra đối với cá nhân, tổ chức có liên quan.

Kết quả kiểm tra cho thấy, diện tích và trữ lượng gỗ rừng tự nhiên bị thiệt hại do thi công móng trụ, mở đường công vụ và phát hành lang tuyến, là hơn 2,2 ha.

Diện tích rừng bị thiệt hại này bao gồm rừng phòng hộ hơn 1,14 ha, rừng sản xuất hơn 1 ha. Trong đó, có gần 0,5 ha rừng phòng hộ, rừng sản xuất thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ H.Tây Giang quản lý; gần 1,75 ha rừng phòng hộ, rừng sản xuất thuộc UBND các xã ở H.Tây Giang quản lý.

Khối lượng gỗ thiệt hại còn tại hiện trường là hơn 106,7 m3 (tổng cộng 380 cây).

Liên quan việc thi công đường dây này, lực lượng chức năng H.Đông Giang (giáp ranh H.Tây Giang) cũng phát hiện hơn 0,02 ha rừng bị phát tại xã Mà Cooih, khối lượng gỗ tại hiện trường là hơn 6,5 m3 (15 cây).

Ông Nguyễn Văn Lượm, Chủ tịch UBND H.Tây Giang, cho biết sau khi phát hiện vụ việc, các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, khám nghiệm hiện trường, yêu cầu thủy điện Tr'Hy dừng thi công các hạng mục liên quan và ra quyết định xử phạt hành chính. Tuy nhiên, qua điều tra mở rộng thấy vụ việc có tính chất phức tạp nên đã hủy quyết định xử phạt hành chính, chuyển cơ quan công an điều tra.

Theo ông Lượm, chủ đầu tư dự án thủy điện Tr'Hy là Công ty CP tài chính và phát triển năng lượng. Mới đây, chủ đầu tư có văn bản gửi UBND huyện thừa nhận có sự "tác động", hủy hoại hơn 1,79 ha rừng tự nhiên để làm đường dây điện khi chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Trong văn bản, công ty cam kết sẽ "khắc phục" hậu quả bằng cách trồng lại rừng.

Cũng theo ông Lượm, dù chủ đầu tư nhận sai và hứa sẽ khắc phục hậu quả nhưng quan điểm của huyện, dù khắc phục hậu quả vẫn phải điều tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra.