Huyện Diên Khánh phát triển bền vững, tạo đà bứt phá

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt

Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh 2010) năm 2023 ước đạt 11.132 tỉ đồng, đạt 100,24% kế hoạch 2023. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện năm 2023 là 259.765/286.000 triệu đồng (không tính thu nội địa) đạt 90,8% kế hoạch giao.

Tỷ lệ giải ngân năm 2023 đạt trên 95% kế hoạch vốn theo quy định. Huyện cũng tập trung chỉ đạo, đôn đốc, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh, nhất là các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh, huyện.



Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Thành cổ Diên Khánh

Ông Nguyễn Văn Gẩm, Chủ tịch UBND H.Diên Khánh, cho biết trong năm toàn huyện đã đạt và vượt 9/10 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội (1 chỉ tiêu không đạt là tổng thu ngân sách nhà nước). Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong năm huyện đã hoàn thành Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040, đang xin ý kiến Bộ Xây dựng trước khi hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có 16/16 xã cơ bản đạt chuẩn các tiêu chí theo Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 5.8.2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Hiện số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn là 4/16 xã đạt 25% (dự kiến đến cuối năm 2023 có 6/16 xã). UBND huyện đang phối hợp Văn phòng Điều phối tỉnh tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Bên cạnh đó, H.Diên Khánh cũng thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, duy trì công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững, hoàn thành tốt công tác giao, nhận quân năm 2023, đảm bảo theo chỉ tiêu kế hoạch; thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng và tiêu cực.

Dự án giao thông mở hướng tương lai

Theo Chủ tịch UBND H.Diên Khánh, việc HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông liên vùng H.Diên Khánh sẽ góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn theo hướng đồng bộ, hiện đại, kết nối giữa các vùng góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đô thị Diên Khánh, tạo quỹ đất để phát triển đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, dân sinh trong khu vực; phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được nêu tại Nghị quyết số 42 của Chính phủ.



Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng làm việc và khảo sát tại H.Diên Khánh về xây dựng đề án thành lập thị xã Diên Khánh vào tháng 6.2023

Tuyến đường trên được kết nối giữa H.Diên Khánh với khu vực phía bắc Nha Trang; có tổng chiều dài tuyến hơn 19,1 km (hơn 1 km thuộc phận TP.Nha Trang và 18,1 km thuộc địa phận H.Diên Khánh). Nhu cầu sử dụng đất của dự án dự kiến gần 55,8 ha. Trong đó, TP.Nha Trang gần 3,2 ha và H.Diên Khánh hơn 52,6 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án gần 1.500 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương khoảng 400 tỉ đồng và 1.097 tỉ đồng từ ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 đến 2027.

"Tuyến đường giao thông liên vùng Diên Khánh có ý nghĩa quan trọng. Dự án được triển khai không chỉ góp phần hoàn thiện quy hoạch đô thị của huyện mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là địa bàn dọc tuyến. Việc giao thương, lưu thông của người dân từ Diên Khánh về Nha Trang và ngược lại sẽ rất thuận lợi", ông Nguyễn Văn Gẩm, Chủ tịch UBND H.Diên Khánh cho biết.

Diên Khánh tiếp tục đà tăng trưởng, phấn đấu lên thị xã năm 2025

Theo ông Gẩm, trong năm 2024, huyện tiếp tục phát huy mọi tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế theo cơ cấu công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp; đẩy nhanh phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại; phấn đấu xây dựng H.Diên Khánh thành thị xã năm 2025.

Trong đó huyện sẽ tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hướng đa dạng hóa, gia tăng giá trị và hiệu quả kinh tế.

Đô thị Diên Khánh không ngừng đổi mới, phát triển

Trước mắt, huyện sẽ tập trung hoàn thành Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040. Thực hiện rà soát, điều chỉnh và phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng (đô thị) trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng.

Thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; trong đó, tập trung ưu tiên đầu tư vào các công trình, dự án trọng điểm, liên vùng có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các dự án cũng như hoàn chỉnh và thực hiện tốt quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn; Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư nhằm kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp theo hướng phát triển khu công nghiệp sinh thái.

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục thực hiện công tác khuyến công, khuyến khích phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thu hút lao động nông thôn vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Về lĩnh vực du lịch, huyện tập trung phát triển sản phẩm du lịch dựa trên lợi thế hạ tầng du lịch đặc trưng trên địa bàn là các di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, như: Thành cổ Diên Khánh, Am Chúa, Văn Miếu, Đền Trần Quý Cáp, Miếu Trịnh Phong; các thắng cảnh thiên nhiên; văn hóa lúa nước, hoạt động làng quê; làng nghề truyền thống đúc đồng...

"Năm 2024 và những năm tiếp theo dự báo sẽ có không ít thách thức, khó khăn nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, chúng tôi tin tưởng toàn huyện sẽ nỗ lực vượt qua và đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội để xây dựng quê hương Diên Khánh giàu đẹp, văn minh", ông Gẩm chia sẻ.