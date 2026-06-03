Huyền thoại âm nhạc Peabo Bryson qua đời

Theo Page Six ngày 2.6, ca sĩ Peabo Bryson đã qua đời vào ngày thứ ba (giờ địa phương) tại bệnh viện trong sự tiếc thương của những người thân yêu. Trước đó chỉ hai ngày, nam nghệ sĩ gạo cội bất ngờ bị đột quỵ và phải lập tức nhập viện để tiếp nhận chăm sóc y tế đặc biệt.

Huyền thoại nhạc R&B Peabo Bryson vừa qua đời ở tuổi 75 sau một cơn đột quỵ ẢNH: CTV

Trong thông cáo chính thức gửi đến công chúng, gia đình của cố nghệ sĩ bày tỏ: "Chúng tôi vô cùng xúc động trước tình cảm yêu thương, những lời cầu nguyện và sự ủng hộ từ người hâm mộ, bạn bè và đồng nghiệp trên khắp thế giới. Dù lòng chúng tôi tan vỡ, nhưng cả gia đình tìm thấy sự an ủi khi biết Peabo được yêu thương sâu sắc đến nhường nào. Giọng hát cùng tấm lòng hào phóng của ông đã chạm đến biết bao cuộc đời. Di sản và âm nhạc của ông chắc chắn sẽ sống mãi cho các thế hệ mai sau". Nam danh ca qua đời để lại niềm tiếc thương cho người vợ cùng hai người con.

"Ông hoàng của những bản tình ca" Peabo Bryson và di sản âm nhạc đồ sộ

Sinh năm 1951, Peabo Bryson là một ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất thu âm huyền thoại người Mỹ. Bắt đầu sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp từ năm 1976, ông đã cống hiến cho nghệ thuật tổng cộng 20 album solo, trong đó có tới 5 album xuất sắc đạt chứng nhận vàng. Sở hữu chất giọng nam cao (tenor) trầm ấm, lãng mạn và đầy nội lực được truyền thông quốc tế và giới phê bình ví ông là "Pavarotti của nhạc Soul".

Màn kết hợp kinh điển giữa Peabo Bryson và Celine Dion với ca khúc Beauty and the Beast đã mang về giải thưởng Grammy 1992 danh giá ẢNH: AP

Tên tuổi của Peabo Bryson lừng lẫy khắp toàn cầu nhờ những bản song ca kinh điển mọi thời đại. Ông là chủ nhân của hai giải thưởng Grammy danh giá: giải thưởng năm 1992 cho màn trình diễn ca khúc chủ đề Beauty and the Beast (Người đẹp và Quái vật) cùng nữ diva Celine Dion và giải thưởng năm 1993 cho ca khúc A Whole New World (Aladdin) hòa giọng cùng Regina Belle. Bên cạnh các tác phẩm nhạc phim hoạt hình Disney đoạt giải Oscar, ông còn sở hữu hàng loạt bản hit solo và song ca đình đám khác như Tonight I Celebrate My Love (hợp tác cùng Roberta Flack), If Ever You're in My Arms Again, hay các dự án kết hợp với Natalie Cole và Kenny G.

Không chỉ là một ngôi sao quốc tế, Peabo Bryson còn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng Việt Nam qua chuỗi liveshow In The Spotlight diễn ra tại Hà Nội vào năm 2015. Ở độ tuổi ngoài 60 khi đến Việt Nam, nam danh ca vẫn khiến khán giả ngỡ ngàng khi giữ vững quy tắc nghiêm ngặt: không bao giờ hạ tông bài hát. Để làm được điều đó, ông tự ép mình vào chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao vô cùng khắc nghiệt như chạy bộ, chơi tennis và golf mỗi ngày.

Cố danh ca người Mỹ từng để lại dấu ấn sâu đậm khi đứng chung sân khấu và song ca loạt bài hit kinh điển với dàn ca sĩ đình đám Việt Nam như Uyên Linh, Văn Mai Hương, Dương Hoàng Yến… ẢNH: Hải Hà Nội

Đêm nhạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia năm đó đã trở thành một "giấc mơ có thật" đối với các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam như Anh Quân, Huy Tuấn, Đức Trí, Hồng Kiên. Nhiều khán giả chắc chắn vẫn chưa quên khoảnh khắc nữ ca sĩ Văn Mai Hương bật khóc vì hạnh phúc khi được song ca bài hát Beauty and the Beast cùng ông. Hay màn hòa giọng đầy bản lĩnh, tự tin của Uyên Linh trong ca khúc Tonight I Celebrate My Love và những nốt cao sáng đẹp của Dương Hoàng Yến.

Bên cạnh tài năng âm nhạc, điều khiến khán giả Việt Nam luôn dành cho Peabo Bryson sự yêu mến và kính trọng chính là sự chân thành, tử tế trong cách đối nhân xử thế. Ông không hề tạo khoảng cách với công chúng mà luôn gần gũi, ấm áp, từ việc sẵn sàng ôm từng phóng viên trong buổi họp báo, bế một em bé hiếu động trên sân khấu đến cúi đầu cảm ơn tình cảm mà người hâm mộ Việt Nam dành cho mình. Sự ra đi của Peabo Bryson để lại niềm tiếc thương lớn cho người yêu nhạc, nhưng giọng hát tinh tế cùng những giá trị nghệ thuật mà ông để lại sẽ tiếp tục sống mãi trong lòng nhiều thế hệ khán giả.