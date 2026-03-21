Huyền thoại hành động Chuck Norris qua đời

Gia đình thông báo Chuck Norris qua đời hôm 19.3 sau thời gian nhập viện

Tối 20.3 (theo giờ Việt Nam), trên trang Instagram có hơn 3 triệu người theo dõi của Chuck Norris, gia đình ngôi sao huyền thoại bất ngờ thông báo ông vừa qua đời trước đó một ngày. Người thân của nghệ sĩ 86 tuổi gọi đây là nỗi đau khôn xiết, bày tỏ rằng tài tử ra đi thanh thản trong vòng tay yêu thương của gia đình.

"Với thế giới, ông là một võ sĩ, một diễn viên và là biểu tượng của sức mạnh. Với chúng tôi, ông là một người chồng tận tụy, một người cha và người ông đầy yêu thương, một người anh - em tuyệt vời và là trái tim của cả gia đình. Ông sống cuộc đời mình với niềm tin, mục đích rõ ràng và sự tận tâm không lay chuyển dành cho những người ông yêu thương. Thông qua công việc, kỷ luật và lòng tốt của mình, ông đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên khắp thế giới và để lại dấu ấn sâu sắc rất nhiều trong cuộc đời", gia đình cố nghệ sĩ chia sẻ.

Người thân của Chuck Norris cũng bày tỏ sự cảm kích, biết ơn trước sự yêu thương từ người hâm mộ khắp thế giới dành cho nghệ sĩ huyền thoại. "Chúng tôi biết nhiều người trong số các bạn đã nghe về việc ông nhập viện gần đây và chúng tôi vô cùng biết ơn những lời cầu nguyện, sự hỗ trợ mà các bạn đã dành cho ông", thông báo của gia đình bày tỏ. Cùng với đó, gia đình của ngôi sao quá cố mong muốn giữ sự riêng tư trong khoảng thời gian đau buồn, mất mát này.

Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger... tưởng nhớ Chuck Norris

Người hâm mộ đặt hoa tưởng nhớ cạnh ngôi sao mang tên Chuck Norris trên Đại lộ Danh vọng Hollywood ở Los Angeles, California (Mỹ) sau khi ông qua đời

Tin tức Chuck Norris ra đi trở thành cú sốc lớn với nhiều người hâm mộ của ông. Trên mạng xã hội, đồng nghiệp, bạn bè trong ngành giải trí cùng khán giả khắp thế giới liên tục chia sẻ hàng loạt bài viết tri ân nghệ sĩ 86 tuổi. Đông đảo người hâm mộ đang chia sẻ về những vai diễn kinh điển của ông đồng thời gửi lời tiễn biệt biểu tượng hành động.

Trên Instagram, Sylvester Stallone tưởng nhớ đàn anh: "Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời khi làm việc với Chuck. Ông ấy là hiện thân của người Mỹ đích thực. Một người đàn ông tuyệt vời và tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình tuyệt vời của ông ấy". Hai ngôi sao lớn này có cơ hội hợp tác trong The Expendables 2 (Biệt đội đánh thuê 2) ra mắt hồi 2012.

Đồng nghiệp, bạn bè đau buồn trước sự ra đi đột ngột của biểu tượng hành động

"Kẻ hủy diệt" Arnold Schwarzenegger gọi Chuck Norris là một biểu tượng. Ông dành sự kính trọng khi nhắc đến huyền thoại vừa qua đời: "Tôi rất biết ơn vì đã có cơ hội được làm việc với anh ấy theo nhiều cách khác nhau trong những năm qua, từ việc quảng bá thể hình đến việc cùng nhau đóng phim. Anh ấy là một người cực kỳ ngầu, cả ngoài đời thực và trên màn ảnh Hollywood. Di sản của anh ấy sẽ mãi ở lại với chúng ta. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình anh ấy".

Dolph Lundgren - bạn diễn của Chuck Norris trong The Expendables 2, cũng chia sẻ: "Chuck Norris là nhà vô địch. Kể từ khi còn là một võ sinh trẻ và sau này bước vào lĩnh vực điện ảnh, tôi luôn xem anh ấy như một hình mẫu để noi theo. Anh ấy là một người có được sự tôn trọng, khiêm nhường và sức mạnh cần thiết để trở thành một người đàn ông đúng nghĩa. Chúng tôi sẽ nhớ anh nhiều lắm, anh bạn của tôi".

Chuck Norris là ngôi sao hành động được nhiều thế hệ khán giả yêu thích

Chuck Norris sinh năm 1940 tại Oklahoma (Mỹ) và được biết đến là một võ sĩ, diễn viên, biên kịch, tác giả đa tài của làng giải trí quốc tế. Ông là cao thủ võ thuật nổi tiếng, sở hữu đai đen Karate, Taekwondo, nhu thuật Brazil, Judo…

Norris bắt đầu làm việc tại Hollywood với vai trò huấn luyện viên võ thuật cho nhiều người nổi tiếng rồi ra mắt màn ảnh qua một vai nhỏ trong phim The Wrecking Crew (1968). Thập niên 1970, ông được huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long mời đóng The Way of the Dragon (Mãnh long quá giang) ra mắt năm 1972. Trường đoạn đối đầu giữa hai ngôi sao võ thuật trở thành linh hồn của tác phẩm, được người hâm mộ phim võ thuật nhắc đến là một trong những trận đấu kinh điển của màn ảnh quốc tế.

Chuck Norris và Lý Tiểu Long trong Mãnh long quá giang

Tên tuổi của Chuck Norris còn ghi dấu ấn đậm nét qua hàng loạt tác phẩm: Breaker! Breaker!, Good Guys Wear Black, A Force of One, The Octagon, An Eye for an Eye, Silent Rage, Forced Vengeance, Walker, Invasion U.S.A., Firewalker, The Delta Force, Texas Ranger… Từ thập niên 2000, Chuck Norris giảm hẳn tần suất đóng phim, ông xuất hiện trong một số dự án: The Expendables 2 (2012), The Green Fog (2017), Agent Recon (2024)… Lần cuối cùng mà biểu tượng hành động này xuất hiện trên màn ảnh là trong phim Zombie Plane phát hành năm 2026.

Hình ảnh Chuck Norris hồi 2018

Ngoài diễn xuất, Chuck Norris còn là một tác giả ăn khách với nhiều cuốn sách về võ thuật, thể dục, triết học… Về đời tư, nghệ sĩ kỳ cựu trải qua hai cuộc hôn nhân: với Dianne Holechek (từ 1958 đến 1989) và Gena O'Kelley (từ 1998). Ông có tổng cộng 5 người con, trong đó con trai cả Mike Norris (sinh năm 1962) theo nghiệp diễn viên, con trai thứ Eric Norris (sinh năm 1965) là một tay đua thể thao, diễn viên đóng thế.

Những năm cuối đời, Chuck Norris ít xuất hiện tại các sự kiện công khai. Ông thường chia sẻ những hình ảnh cuộc sống đời thường trên Instagram. Trong bài đăng hôm 11.3, ngôi sao đăng video đấu võ mừng sinh nhật tuổi 86, trông ông vẫn khỏe khoắn, động tác linh hoạt. Nghệ sĩ lạc quan: "Tôi không già đi, tôi chỉ thăng cấp thôi".