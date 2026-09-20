Huyền thoại Kpop 'bùng nổ' với solo concert tại TP.HCM, tiết lộ điều đặc biệt dành cho fan Việt

Tối 19.9, U-KNOW PROJECT 26: SCENE#1diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM. Đây là lần U-KNOW trở lại Việt Nam với một concert cá nhân được đầu tư theo hướng sân khấu kể chuyện.

U-KNOW kể chuyện sự nghiệp hơn 20 năm bằng âm nhạc

U-KNOW xuất hiện trên sân khấu TP.HCM trong không gian được bao phủ bởi ánh sáng đỏ và hệ thống màn hình lớn. Nam ca sĩ cho biết concert lần này không đơn thuần là chuỗi tiết mục mà được xây dựng như một câu chuyện xuyên suốt về hành trình nghệ thuật của mình. Trước đêm diễn, U-KNOW chia sẻ tình cảm của người hâm mộ Việt Nam trong những lần anh đến TP.HCM trước đây là một trong những lý do khiến anh quyết định đưa tour diễn trở lại thành phố ẢNH: BẢO HẠO

Giữa các tiết mục, U-KNOW dành thời gian trò chuyện cùng khán giả. Anh cho biết những kỷ niệm đẹp và sự chào đón nồng nhiệt từ fan Việt khiến TP.HCM trở thành một trong những điểm dừng đặc biệt của tour ẢNH: BẢO HẠO

Nam ca sĩ nhiều lần chủ động tương tác với người hâm mộ thay vì chỉ tập trung vào phần trình diễn. Theo U-KNOW, khán giả cũng là một phần quan trọng tạo nên bầu không khí và câu chuyện của concert. Một trong những điểm nhấn của U-KNOW PROJECT 26: SCENE#1 là sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo, video và các lớp hình ảnh sân khấu. U-KNOW sử dụng chính những dấu mốc trong cuộc đời và sự nghiệp để tạo thành mạch kể cho chương trình ẢNH: BẢO HẠO

Vũ đạo tiếp tục là thế mạnh nổi bật của U-KNOW. Từng đảm nhận vai trò nhảy chính trong TVXQ, nam ca sĩ mang đến nhiều tiết mục có tiết tấu mạnh, đòi hỏi khả năng kiểm soát cơ thể và làm chủ sân khấu ẢNH: BẢO HẠO

Các phần trình diễn được xây dựng với nhiều lớp hình ảnh và đội hình vũ công, giúp concert có màu sắc gần với một sân khấu trình diễn tổng hợp hơn là một đêm nhạc thông thường. U-KNOW cho biết ê kíp có những điều chỉnh riêng cho từng thành phố trong tour. Từ cách bố trí sân khấu, video kể chuyện đến lựa chọn ca khúc đều có thể thay đổi để phù hợp với từng điểm dừng ẢNH: BẢO HẠO

U-KNOW thay đổi nhiều tạo hình trong đêm diễn. Trang phục ánh kim cùng hệ thống ánh sáng giúp mỗi phần của concert có một sắc thái khác nhau ẢNH: BẢO HẠO

Từ những tiết mục mạnh về vũ đạo đến các khoảnh khắc biểu cảm hơn, nam ca sĩ liên tục thay đổi năng lượng trình diễn để giữ mạch cảm xúc cho chương trình. Bên cạnh hình ảnh U-KNOW ở hiện tại, concert còn đưa khán giả trở lại những năm tháng trước đây thông qua các video và chi tiết sân khấu ẢNH: BẢO HẠO

Hình ảnh U-KNOW thuở nhỏ được đưa vào chương trình như một phần của câu chuyện trưởng thành. Concert lần lượt gợi nhắc những năm đầu theo đuổi nghệ thuật, hành trình cùng TVXQ và chặng đường solo sau hơn 20 năm làm nghề. “Tôi nghĩ mình sẽ viết tiếp câu chuyện cuộc đời mình ở những trang tiếp theo”, U-KNOW chia sẻ khi nói về ý tưởng của chương trình. Riêng tại Việt Nam, nam ca sĩ cũng chuẩn bị những phần tương tác dành cho khán giả. Ca khúc Checkmate được đưa vào setlist sau khi nhận được lựa chọn từ người hâm mộ ẢNH: BẢO HẠO

U-KNOW nhiều lần tiến sát khu vực khán giả để giao lưu. Trước concert, anh cho biết đã cố gắng luyện thêm tiếng Việt để có thể trực tiếp truyền tải tình cảm đến fan Việt trên sân khấu. Một chi tiết khác được U-KNOW nhắc đến là màu cam được lựa chọn làm dress code cho đêm diễn tại TP.HCM. Theo nam ca sĩ, đây là gam màu mang cảm giác ấm áp, khỏe khoắn và giàu năng lượng, khá giống với ấn tượng của anh về thành phố. Ngoài sân khấu, U-KNOW cũng tranh thủ khám phá TP.HCM. Anh cho biết đã đến chợ Bến Thành, thích thú với không khí mua bán tại đây và hào hứng kể chuyện tự trả giá được 5.000 đồng. Nam ca sĩ cũng muốn ghé thêm nhà thờ, bưu điện, trải nghiệm ẩm thực và đã quay khá nhiều vlog trong chuyến đi ẢNH: BẢO HẠO

Sau hơn hai thập niên hoạt động, nam ca sĩ cho biết anh vẫn muốn tiếp tục mở ra những trang tiếp theo trong hành trình nghệ thuật của mình ẢNH: BẢO HẠO

U-KNOW, tên thật Jung Yun Ho, sinh năm 1986, ra mắt cùng TVXQ năm 2003. Trước khi đến TP.HCM, U-KNOW PROJECT 26: SCENE#1 đã đi qua Seoul, Macau, Singapore, Bangkok, Đài Bắc và Jakarta. Sau Việt Nam, Hồng Kông là điểm dừng cuối của tour diễn lần này.