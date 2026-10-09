Huyền thoại Michael Douglas thú nhận từng nhiều lần 'vụng trộm' trên phim trường

Theo Michael Douglas, cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ đã ảnh hưởng sâu sắc đến tuổi thơ ông. Nam diễn viên thừa nhận nhiều lần không chung thủy, dù bản thân từng chịu tổn thương vì những cuộc ngoại tình của cha mình, huyền thoại điện ảnh Kirk Douglas.

Những cuộc tình bí mật với bạn diễn

Ngôi sao phim Bản năng gốc tiết lộ từng có mối quan hệ tình cảm với nữ diễn viên Lee Purcell khi cả hai tham gia bộ phim Adam at 6 A.M. vào năm 1970. Dù Lee Purcell đã kết hôn, họ vẫn nảy sinh tình cảm và phải giữ kín chuyện riêng với đoàn phim cũng như chồng của nữ diễn viên.

Michael Douglas nổi tiếng là một trong những nam diễn viên đào hoa bậc nhất Hollywood Ảnh: Reuters

Một năm sau, Douglas Michael gặp nữ diễn viên Brenda Vaccaro trên phim trường Summertree. Hai người nhanh chóng trở thành một cặp, thậm chí tổ chức một lễ cưới mang tính tượng trưng trước bạn bè. Tuy nhiên, mối quan hệ kéo dài 6 năm kết thúc khi Brenda Vaccaro có tình cảm với nam diễn viên Don Stroud.

Năm 1977, Michael Douglas kết hôn với nhà sản xuất phim Diandra Luker chỉ 8 tuần sau lần gặp đầu tiên. Họ đón con trai Cameron vào năm 1978, nhưng cuộc hôn nhân dần rạn nứt bởi những bất đồng và chuyện ngoại tình. Khi thực hiện Romancing the Stone năm 1984, Michael Douglas thừa nhận có quan hệ tình cảm với biên kịch Diane Thomas. Đáng chú ý, ông cũng xác nhận từng bí mật hẹn hò với bạn diễn Kathleen Turner, khép lại những đồn đoán kéo dài hàng chục năm. Nam diễn viên kể rằng sức hút giữa hai người hình thành tự nhiên trong quá trình làm việc. Mối quan hệ sai trái này chấm dứt khi Diandra Luker đến Mexico cùng con trai trong thời gian đoàn phim ghi hình. Trước khi xuất bản hồi ký, Michael Douglas chia sẻ rằng đã xin phép Kathleen Turner công khai chuyện tình này.

Sau đó, tài tử tiếp tục tiết lộ một cuộc tình khác trong thời gian tham gia The War of the Roses. Khi đóng Basic Instinct, trái với những đồn đoán liên quan đến người đẹp Sharon Stone thì người ông thực sự có quan hệ tình cảm lại là nữ diễn viên Jeanne Tripplehorn. Michael Douglas cho biết mối quan hệ ngoài đời khiến những cảnh thân mật giữa ông và Jeanne Tripplehorn trở nên khó thực hiện, bởi nữ diễn viên thường xuyên bật cười vì căng thẳng trước ê kíp.

Hôn nhân đổ vỡ và bước ngoặt bên Catherine Zeta-Jones

Năm 1992, Diandra Luker phát hiện chồng liên tục ngoại tình và đưa ra lựa chọn: đi cai nghiện hoặc ly hôn. Michael Douglas sau đó điều trị chứng nghiện rượu và ma túy, nhưng cuộc hôn nhân vẫn kết thúc vào năm 1995.

Sau hơn 25 năm chung sống, Michael Douglas khẳng định Catherine Zeta-Jones là người phụ nữ ông yêu thương sâu sắc nhất Ảnh: Reuters

Sau ly hôn, ông tiếp tục trải qua nhiều mối quan hệ trước khi gặp Catherine Zeta-Jones tại Liên hoan phim Deauville năm 1998. Michael Douglas thừa nhận đã bị Catherine Zeta-Jones thu hút ngay khi nhìn thấy cô trong The Mask of Zorro. Trong lần gặp gỡ, ông thậm chí bất ngờ tuyên bố rằng mình sẽ trở thành cha của những đứa con cô.

Sau 9 tháng duy trì liên lạc từ xa, hai người chính thức hẹn hò. Catherine Zeta-Jones đặt ra điều kiện Michael Douglas phải chung thủy tuyệt đối. Nam diễn viên kể rằng ông đã nhanh chóng gọi điện chấm dứt 5 mối quan hệ khác để nghiêm túc đến với cô. Cặp đôi kết hôn năm 2000 và có hai người con, Dylan và Carys. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân không hoàn toàn êm đềm. Tháng 8.2013, họ thông báo tạm thời sống xa nhau để xem xét và giải quyết những vấn đề trong quan hệ vợ chồng.

Trong hồi ký, Michael Douglas khẳng định chưa từng từ bỏ hy vọng hàn gắn. Ông viết rằng Catherine Zeta-Jones là người vợ, người bạn thân nhất và người đồng hành mà ông không muốn đánh mất. Hai người sau đó tái hợp trong vòng một năm. Khi được The Sunday Times hỏi về cách giành lại tình cảm của vợ, tài tử 82 tuổi nhấn mạnh việc hòa giải đến từ nỗ lực của cả hai phía: "Để duy trì hôn nhân cần rất nhiều nỗ lực. Chúng tôi từng có những vấn đề, nhưng tôi yêu cô ấy rất nhiều".

Sau hơn 25 năm gắn bó, Michael Douglas và Catherine Zeta-Jones vẫn duy trì cuộc hôn nhân từng trải qua không ít thử thách. Với tài tử Hollywood, đây là mối quan hệ có ý nghĩa đặc biệt sau nhiều thập kỷ đời tư đầy biến động.