Nguyên do khiến Michael Douglas không diễn xuất nữa

"Tôi không làm việc có chủ đích kể từ năm 2022 vì nhận ra mình phải dừng lại", Michael Douglas (80 tuổi) chia sẻ với các phóng viên vào ngày 6.7 tại Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary ở Cộng hòa Séc, nơi ông đang kỷ niệm 50 năm ra mắt bộ phim One Flew Over the Cuckoo's Nest (Bay trên tổ chim cúc cu) mà ông đồng sản xuất.

Ngôi sao Hollywood Michael Douglas đã 80 tuổi ẢNH: AP

"Tôi đã làm việc rất chăm chỉ trong gần 60 năm qua và không muốn trở thành một trong những người đột tử trên phim trường… Tôi rất vui khi được nghỉ ngơi. Tôi không có ý định thực sự quay lại màn bạc. Tôi vui khi được xem vợ (nữ diễn viên Catherine Zeta-Jones) làm việc".

Theo IMDB, Michael Douglas vẫn còn phim chưa phát hành: Looking Through Water và một phim truyền hình ngắn tập Reagan & Gorbachev.

Sự nghiệp kéo dài gần 6 thập kỷ của ông, bao gồm cả diễn xuất và sản xuất, bắt đầu vào năm 1966 khi ông giữ một vai phụ trong Cast a Giant Shadow. Bộ phim quy tụ những ngôi sao lớn nhất của thập niên 1960, bao gồm cả cha ông, Kirk Douglas.

Michael Douglas có bước đột phá vào năm 1972 khi xuất hiện trong loạt phim truyền hình The Streets of San Francisco trước khi nhận được Giải thưởng Viện hàn lâm năm 1976 trong vai trò sản xuất bộ phim One Flew Over the Cuckoo's Nest.

Michael Douglas thủ vai Gordon Gekko trong phim Wall Street ẢNH: IMDB

Nam diễn viên kỳ cựu giành giải Oscar thứ hai ở hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn một kẻ cướp công ty vô đạo đức trong bộ phim Wall Street do Oliver Stone đạo diễn, ra rạp năm 1987.

Michael Douglas vượt qua ung thư

Càng lớn tuổi, Michael Douglas càng ít đóng phim, đặc biệt là sau khi ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng giai đoạn 4 vào năm 2010.

"Ung thư giai đoạn 4 không phải chấm hết, nhưng cũng không có nhiều lựa chọn. Tôi được hóa trị và xạ trị. Vài người bạn mắc ung thư trong cùng thời gian đó không may mắn như vậy… Ca phẫu thuật khiến tôi không thể nói được, phải cắt bỏ một phần hàm, và điều đó đã hạn chế khả năng diễn xuất của tôi", ông kể lại quá trình điều trị từng trải qua hôm 6.7.

Sau khi bình phục, Michael Douglas xuất hiện trong loạt phim Marvel với vai tiến sĩ Hank Pym trong Ant-Man, Ant-Man and the Wasp và Avengers: Endgame.