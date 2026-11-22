HMD Global đang có dấu hiệu hồi sinh một trong những thương hiệu camera nổi tiếng nhất trên smartphone của Nokia, lần này trên một chiếc điện thoại mang tên riêng của họ. Thông tin này được tiết lộ qua một video giới thiệu ngắn về mẫu smartphone mới mà HMD đang phát triển, tập trung vào khả năng chụp ảnh, với logo PureView xuất hiện ngay từ đầu, trước khi hé lộ cụm camera sau hình tròn lớn.

Hình ảnh hé lộ chiếc điện thoại 'PureView' mà HMD sắp ra mắt ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Mặt sau của điện thoại được trang bị cụm bốn camera, trong đó có một ống kính tele dạng kính tiềm vọng. Bên cạnh mô-đun camera hình tròn là một đèn flash LED hình viên thuốc, cùng với logo của công ty quang học Đức Schneider-Kreuznach. Sự hiện diện của thương hiệu này cho thấy HMD có thể đang hợp tác với họ trong việc phát triển hệ thống camera cho chiếc điện thoại mới. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa cung cấp thông tin chi tiết về mối quan hệ hợp tác này, cũng như vai trò của Schneider-Kreuznach trong phần cứng chụp ảnh.

Liệu HMD có đang tái khởi động dòng sản phẩm PureView huyền thoại?

PureView là thương hiệu đã có một lịch sử lâu dài với Nokia, với sự xuất hiện lần đầu tiên trên mẫu Nokia 808 PureView vào năm 2012, nổi tiếng với cảm biến camera 41 MP. HMD đã mua lại nhãn hiệu PureView từ Microsoft vào năm 2018 và sau đó sử dụng nó trên Nokia 9 PureView vào năm 2019.

Nokia 9 PureView là mẫu smartphone được trang bị năm camera sau, được phát triển cùng với thương hiệu ống kính Zeiss. Tuy nhiên, Zeiss hiện không còn là lựa chọn khả thi, vì vậy HMD đã chuyển sang hợp tác với Schneider-Kreuznach.

Đáng chú ý, HMD cũng đang kỷ niệm 10 năm thành lập vào ngày 1.12 tới đây, đánh dấu chặng đường hoạt động của họ như là ngôi nhà mới của điện thoại Nokia. Nhân dịp này, công ty đã tổ chức một cuộc thi thiết kế kỷ niệm 10 năm, với giải thưởng là một chiếc smartphone mang thương hiệu HMD. Người chiến thắng sẽ được công bố trên các kênh Instagram và Facebook chính thức của HMD Ấn Độ.