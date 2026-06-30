Điện thoại HMD mới có thiết kế lạ, gợi nhớ thời hoàng kim của BlackBerry

Sau khi ngừng sản xuất các thiết bị mang thương hiệu Nokia từ năm 2024, HMD đã bắt đầu tập trung vào việc phát triển các sản phẩm mang thương hiệu HMD. Đặc biệt, công ty tiếp tục xu hướng hồi sinh các mẫu smartphone cổ theo cách của riêng mình, nhưng không còn giới hạn ở mẫu điện thoại Nokia nữa.

Bản phác thảo thiết kế và hình ảnh render của điện thoại lai mà HMD đang phát triển ẢNH: X/@smashx_60

Mới đây, hình ảnh rò rỉ về một mẫu điện thoại lai mới đang được HMD phát triển đã thu hút sự chú ý. Theo thông tin từ người rò rỉ smashx_60 trên X, thiết bị này có thiết kế gập kiểu vỏ sò, tích hợp màn hình cảm ứng và bàn phím T9 cổ điển. Khi gập lại, bàn phím T9 sẽ được che giấu, và người dùng có thể điều hướng thông qua một bàn di chuột.

Chiếc điện thoại này sẽ chạy trên nền tảng hệ điều hành RTOS Touch, được thiết kế nhẹ nhàng hơn so với các smartphone hiện đại, nhưng vẫn thông minh hơn so với điện thoại phổ thông. RTOS Touch cho phép người dùng truy cập các ứng dụng web lưu trữ trên đám mây, từ nhắn tin qua ứng dụng Express Chat của HMD, đến đọc tin tức, xem thời tiết và video trực tuyến mà không cần sở hữu một smartphone chạy Android.

Khiến nhiều người nhớ đến BlackBerry huyền thoại

Thiết kế của mẫu điện thoại mới này gợi nhớ đến các dòng điện thoại BlackBerry cũ, với bàn phím vật lý nằm dưới màn hình. Người dùng có thể gõ bằng các nút T9 hoặc sử dụng bàn phím ảo khi mở màn hình cảm ứng.

Cận cảnh chiếc điện thoại lai HMD này ẢNH: X/@smashx_60

Hiện tại, thông tin về chiếc điện thoại này vẫn còn hạn chế, bao gồm tên gọi, ngày phát hành và thông số kỹ thuật. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là thời lượng pin của nó sẽ rất ấn tượng. Mẫu HMD Touch 4G, ra mắt năm ngoái, đã chứng minh điều này với thời gian sử dụng lên đến 2,5 ngày nhờ viên pin 1.950 mAh có thể tháo rời.

Chiếc điện thoại này có thể là lựa chọn lý tưởng cho những ai không cần một smartphone mạnh mẽ, muốn một thiết bị có thể sử dụng lâu dài mà không cần sạc, hoặc đơn giản là một điện thoại dự phòng đáng tin cậy. Nó cũng phù hợp với những người yêu thích phong cách cổ điển nhưng vẫn muốn tận hưởng những tiện ích của màn hình cảm ứng.