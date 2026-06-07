Vì sao nhiều người vẫn nhớ BlackBerry sau hơn một thập kỷ?

Mặc dù được đón nhận nồng nhiệt bởi những người đam mê công nghệ và chuyên gia doanh nghiệp trong những năm đầu ra mắt, sự bùng nổ của smartphone đã khiến BlackBerry trở nên lỗi thời. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nhớ đến những tính năng hữu ích mà thiết bị này từng mang lại.

Nhiều người đang nhớ BlackBerry vì nhiều tính năng nổi trội so với smartphone hiện nay ẢNH: REUTERS

Những người hoài niệm về thời kỳ hoàng kim của BlackBerry không chỉ đơn thuần nhìn về quá khứ. Họ nhấn mạnh nhiều lợi ích mà thiết bị này mang lại - những điều ngày càng khó tìm thấy hiện nay. Mặc dù khó có thể trở lại và soán ngôi các thế hệ smartphone hiện tại, một số tính năng của nó đang được tích hợp vào các mẫu điện thoại mới.

Bốn tính năng từng làm nên huyền thoại BlackBerry

Theo người dùng trên diễn đàn Reddit, bàn phím vật lý là một trong những tính năng mà họ mong muốn được thấy trở lại trên các smartphone hiện đại. Nhiều người cho rằng bàn phím QWERTY của BlackBerry mang lại cảm giác thoải mái hơn khi gõ, đặc biệt khi điện thoại ngày nay đóng vai trò như máy tính chính của họ.

Bàn phím vật lý không chỉ quen thuộc với nhiều thế hệ mà còn có thể tạo ra sự kết nối giữa các thế hệ công nghệ. Tuy nhiên, việc tìm kiếm một chiếc smartphone phổ biến có bàn phím vật lý kiểu BlackBerry đã trở thành một thách thức.

Ngoài bàn phím, chất lượng chế tạo và thiết kế của BlackBerry cũng được người hâm mộ đánh giá cao. Họ cho rằng smartphone hiện nay quá đơn giản và thiếu đi "cá tính" mà BlackBerry từng có. Thiết kế tối giản nhưng tinh tế của BlackBerry mang lại những lợi ích thực tiễn, như khả năng cầm nắm dễ dàng và ít bị rơi hơn.

BlackBerry chính thức ngưng thiết kế điện thoại riêng

Hơn nữa, thời lượng pin cũng là một điểm mạnh khác của BlackBerry, đặc biệt khi BlackBerry Classic có thể hoạt động trung bình khoảng ba ngày mà không cần sạc, trong khi nhiều smartphone hiện nay thường phải sạc ít nhất một lần mỗi ngày. Mặc dù smartphone có thể thực hiện nhiều chức năng hơn, việc không phải lo lắng về pin là một lợi ích mà người dùng BlackBerry vẫn nhớ.

Cuối cùng, một điều mà nhiều người hâm mộ BlackBerry cảm thấy thiếu ở smartphone hiện đại nằm ở sự đơn giản. Trong khi smartphone mang lại nhiều tiện ích, chúng cũng có thể khiến người dùng bị phân tâm với hàng loạt ứng dụng và tính năng không cần thiết.

Dù không thể hoàn toàn đưa BlackBerry trở lại, có lẽ các hãng có thể học hỏi từ quá khứ và áp dụng vào các thiết bị hiện đại một cách hiệu quả hơn, giống như cách BlackBerry từng làm đối với người hâm mộ.