Huyền thoại thời trang Valentino Garavani qua đời

Valentino Garavani qua đời ở tuổi 93 ẢNH: AFP

Thông tin trên được quỹ của ông thông báo trên Instagram vào hôm 19.1 (giờ địa phương). Phía này công bố: "Valentino Garavani đã qua đời hôm nay tại nhà riêng ở Rome (Ý), trong vòng tay của những người thân yêu". Thông báo cũng nhấn mạnh: "Valentino Garavani không chỉ là người dẫn đường và nguồn cảm hứng bất tận cho chúng ta, mà còn là nguồn sáng, óc sáng tạo và tầm nhìn thực sự".

Theo thông tin, linh cữu của nhà thiết kế huyền thoại sẽ được quàn tại Rome vào ngày 22 và 23.1. Lễ tang dự kiến diễn ra vào ngày 24.1.

Valentino Garavani bên cạnh Anne Hathaway và Gwyneth Paltrow - hai minh tinh có mối quan hệ thân thiết với nhà mốt ẢNH: AFP

Sự ra đi của Valentino Garavani trở thành cú sốc lớn với ngành thời trang quốc tế. Trên mạng xã hội, nhiều tín đồ thời trang, người nổi tiếng đăng bài tưởng nhớ Valentino, tiễn biệt một tượng đài của làng mốt toàn cầu. Thủ tướng Ý - Giorgia Meloni tỏ lòng kính trọng với nhà thiết kế quá cố: "Valentino, bậc thầy không thể phủ nhận về phong cách và sự thanh lịch, biểu tượng vĩnh cửu của thời trang cao cấp Ý. Hôm nay nước Ý mất đi một huyền thoại, nhưng di sản của ông sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ mai sau. Cảm ơn ông vì tất cả".

Minh tinh Gwyneth Paltrow tâm sự trên Instagram: "Tôi thật may mắn khi được quen biết và yêu mến Valentino - được biết con người thật của ông ấy, trong những khoảnh khắc riêng tư. Người đàn ông yêu cái đẹp, gia đình, nàng thơ, bạn bè. Yêu những chú chó, khu vườn và những câu chuyện hay của Hollywood. Tôi yêu ông ấy rất nhiều. Tôi yêu cách ông ấy luôn nhắc nhở tôi 'ít nhất cũng phải chuốt chút mascara' mỗi khi tôi đến ăn tối. Tôi yêu tiếng cười tinh nghịch của ông ấy. Cảm giác như đây là sự kết thúc của một kỷ nguyên. Tôi và tất cả những người yêu mến ông ấy sẽ vô cùng nhớ thương ông. Yên nghỉ nhé, Vava".

Gwyneth Paltrow và Valentino Garavani vốn có mối quan hệ thân thiết lâu năm, nữ diễn viên diện đồ của nhà thiết kế huyền thoại này trong nhiều sự kiện quan trọng, bao gồm cả đám cưới của cô với Brad Falchuk hồi 2018.

Valentino Garavani và thương hiệu thời trang riêng

Valentino Garavani nổi tiếng với những thiết kế sang trọng, tinh tế, nổi bật là những sáng tạo mang màu đỏ đặc trưng của nhà mốt ẢNH: AFP

Valentino Garavani sinh năm 1932 tại Voghera (Ý), ông đam mê thời trang từ nhỏ, sớm chuyển đến Paris (Pháp) để học nghề thiết kế thời trang. Ông có thời gian học hỏi, trau dồi từ một số nhà thiết kế Jean Dessès, Emilio Schuberth, Vincenzo Ferdinandi…

Năm 1960, ông thành lập thương hiệu Valentino và nhanh chóng tạo nên bước đột phá trên thị trường thời trang quốc tế với những thiết kế sang trọng, tinh tế và thanh lịch. Chỉ vài năm ngắn ngủi, với sự đồng hành của Giancarlo Giammetti (cộng sự và sau này là bạn đời của ông), Valentino vươn lên thành một trong những thương hiệu thời trang cao cấp hàng đầu từ những năm 1970, 1980. Những khách hàng trung thành của Valentino phải kể đến Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy, Joan Collins, Julia Roberts…

Valentino Garavani được nhắc đến là một trong những huyền thoại của làng thời trang thế giới ẢNH: AFP

Năm 1998, Valentino và cộng sự Giancarlo Giammetti đã bán công ty cho tập đoàn HdP với giá 300 triệu USD. Sau 45 năm dẫn dắt thương hiệu, ông rời vị trí giám đốc sáng tạo hồi 2007, chính thức nghỉ hưu vào năm 2008 sau show diễn haute couture cuối cùng. Cùng năm, bộ phim tài liệu có tên Valentino: The Last Emperor xoay quanh cuộc sống của ông và buổi trình diễn thời trang cuối cùng.

Theo The New York Times, nhà thiết kế từng chia sẻ: "Vào thời điểm này, tôi quyết định đây là thời điểm hoàn hảo để nói lời tạm biệt với thế giới thời trang. Như người Anh vẫn nói, tôi muốn rời khỏi bữa tiệc khi nó vẫn còn đang náo nhiệt". Ông bộc bạch: "Tôi rất may mắn khi được làm công việc mình yêu thích suốt cả cuộc đời. Không có món quà nào tuyệt vời hơn thế."