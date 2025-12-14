'Huyền thoại' về người xương nặng khó nổi trong nước: Đúng hay sai?

Nghiên cứu do Hiệp hội Bơi lội Người da đen (BSA) dẫn đầu và được thực hiện tại Đại học Portsmouth.

Được thành lập cách đây 5 năm, hiệp hội này nhằm mục đích xua tan huyền thoại sai lầm nhưng lại được nhiều người tin tưởng này.

Bà Seren Jones từ BSA cho biết không rõ quan niệm này bắt nguồn từ đâu: "Giờ đây, chúng tôi nghĩ nếu có thể xác minh được huyền thoại mà qua năm tháng đang trở thành một niềm tin này, nếu chung tôi có thể chứng minh rằng đó là điều không đúng, thì chúng tôi thực sự có thể loại bỏ một rào cản tồn tại giữa các cộng đồng da đen cảm thấy không gắn kết với bơi lội và các môn thể thao dưới nước. Và không chỉ ngành thể thao dưới nước, mà chúng tôi còn có thể thay đổi mối quan hệ của họ với nước".

Người dân bơi lội tại bể bơi tại Philadelphia, Pennsylvania, Mỹ ẢNH: REUTERS

Tiến sĩ Heather Massey từ Đại học Portsmouth cho biết trung bình người da đen thực sự có mật độ khoáng xương cao hơn.

"Và vì vậy, đây có thể là điểm bắt nguồn hoặc nuôi dưỡng huyền thoại đó. Nhưng chúng tôi đã chứng minh bằng nghiên cứu này rằng ngay cả những người có mật độ khoáng xương cao hơn vẫn có thể nổi thành công trên nước", bà Massey giải thích.

Thống kê cho thấy trẻ em da màu ở Anh có nguy cơ chết đuối cao gấp ba lần trẻ em da trắng.

Bà Seren Jones cho biết: "...chúng tôi biết rằng 96% người lớn ở Anh không bơi thường xuyên. Chúng tôi biết rằng an toàn dưới nước không được ưu tiên trong trường học, các CLB bơi lội địa phương và cả trong các chương trình sau giờ học. Vì vậy, khi nhìn vào bức tranh tổng thể, các cộng đồng người da đen và châu Á phải đối mặt với nguy cơ chết đuối cao hơn".

Nghiên cứu phát hiện rằng với hướng dẫn phù hợp, 90% người tham gia có thể nổi thành công trong hai phút.

Phân tích thành phần cơ thể đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến độ nổi và kiểm tra các kỹ thuật nổi khác nhau.

Kết quả chỉ ra rằng tỷ lệ mỡ cơ thể, thay vì mật độ xương, là một yếu tố quyết định độ nổi, mặc dù không phải là yếu tố duy nhất quyết định khả năng nổi của một người.

Bà Jones cho biết cách dạy nổi của Anh cần thay đổi, không nên áp dụng "một cách dạy cho tất cả": "Khả năng nổi là tùy theo mỗi người và điều chỉnh cho từng người, tùy thuộc vào thành phần cơ thể riêng biệt của họ".

"Nhưng miễn là mặt bạn ngửa lên, bạn đang thở, bạn an toàn và bạn có thể giữ cho đường thở thông thoáng và nhận oxy, thì bạn đang nổi", bà Jones nói.

BSA hy vọng nghiên cứu này sẽ giúp cải thiện thái độ với bơi lội trong cộng đồng người da đen và châu Á, đồng thời khuyến khích nhiều người học cách nổi hơn.