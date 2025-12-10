Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Rơi máy bay vận tải quân sự Nga, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng
Video Thế giới

Rơi máy bay vận tải quân sự Nga, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng

La Vi
La Vi
10/12/2025 11:57 GMT+7

Máy bay vận tải quân sự An-22 của Nga rơi tại vùng Ivanovo phía đông bắc Moscow, trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp diễn với những đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) trên lãnh thổ đối phương.

Theo truyền thông Nga, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ rơi máy bay An-22 Antey theo điều khoản liên quan vi phạm quy định chuẩn bị bay.

Vào ngày 9.12.2025, trong một chuyến bay thử nghiệm, máy bay An-22 đã bị rơi gần làng Ivankovo thuộc vùng Ivanovo (đông bắc Moscow). Theo Ủy ban Điều tra Liên bang Nga, toàn bộ 7 phi hành đoàn trên máy bay đều thiệt mạng.

Chiếc máy bay Bộ Quốc phòng Nga vận hành được ghi nhận đã rơi xuống hồ chứa nước Uvodskoye.

Rơi máy bay vận tải quân sự hạng nặng chở 7 người tại Nga - Ảnh 1.

Máy bay An-22 đã bị rơi gần làng Ivankovo thuộc vùng Ivanovo (đông bắc Moscow)

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VIDEO

An-22 Antei là dòng máy bay vận tải quân sự hạng nặng do Nga chế tạo, lần đầu bay vào năm 1965 và được thiết kế riêng cho nhiệm vụ chở hàng hóa cỡ lớn.

Trang web chính thức của Antonov cho biết dòng máy bay này có hiệu suất cao và khả năng hoạt động trên các đường băng không trải nhựa, giúp vận chuyển đến những khu vực hẻo lánh.

Hãng cũng cho biết có 66 chiếc được sản xuất trong giai đoạn 1965 - 1976. Từ năm 1980, An-22 từng được sử dụng để vận chuyển các bộ phận quá khổ phục vụ việc chế tạo các máy bay vận tải khổng lồ An-124 Ruslan và An-225 Mriya.

Một số nguồn tin cho hay chiếc máy bay An-22 này bị rơi khi đang thực hiện chuyến bay theo lịch trình sau khi sửa chữa. Các nguồn tin nói đó là chiếc An-22 cuối cùng còn khả năng hoạt động trong kho của Bộ Quốc phòng. Mặc dù ít nhất hai chiếc nữa đang được niêm cất , nhưng khả năng chúng được đưa trở lại hoạt động là không chắc chắn.

Từ thập niên 1980, Nga đã tập trung phát triển Il-76 để thay thế cho An-22.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Nga và Ukraine thường xuyên điều động máy bay không người lái (UAV) tấn công các mục tiêu quân sự của đối phương.

Theo Reuters, một số vùng ở miền nam và miền tây Nga đã phát cảnh báo về khả năng xảy ra các cuộc tấn công bằng UAV trong ngày 9.12. Có 4 sân bay ở miền nam Nga tạm ngừng hoạt động vào sáng cùng ngày do lo ngại an toàn.

Khám phá thêm chủ đề

máy bay Máy bay Nga Rơi máy bay An-22 Antey
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận