Rơi máy bay vận tải quân sự Nga, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng

Theo truyền thông Nga, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ rơi máy bay An-22 Antey theo điều khoản liên quan vi phạm quy định chuẩn bị bay.

Vào ngày 9.12.2025, trong một chuyến bay thử nghiệm, máy bay An-22 đã bị rơi gần làng Ivankovo thuộc vùng Ivanovo (đông bắc Moscow). Theo Ủy ban Điều tra Liên bang Nga, toàn bộ 7 phi hành đoàn trên máy bay đều thiệt mạng.

Chiếc máy bay Bộ Quốc phòng Nga vận hành được ghi nhận đã rơi xuống hồ chứa nước Uvodskoye.

Máy bay An-22 đã bị rơi gần làng Ivankovo thuộc vùng Ivanovo (đông bắc Moscow) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VIDEO

An-22 Antei là dòng máy bay vận tải quân sự hạng nặng do Nga chế tạo, lần đầu bay vào năm 1965 và được thiết kế riêng cho nhiệm vụ chở hàng hóa cỡ lớn.

Trang web chính thức của Antonov cho biết dòng máy bay này có hiệu suất cao và khả năng hoạt động trên các đường băng không trải nhựa, giúp vận chuyển đến những khu vực hẻo lánh.

Hãng cũng cho biết có 66 chiếc được sản xuất trong giai đoạn 1965 - 1976. Từ năm 1980, An-22 từng được sử dụng để vận chuyển các bộ phận quá khổ phục vụ việc chế tạo các máy bay vận tải khổng lồ An-124 Ruslan và An-225 Mriya.

Một số nguồn tin cho hay chiếc máy bay An-22 này bị rơi khi đang thực hiện chuyến bay theo lịch trình sau khi sửa chữa. Các nguồn tin nói đó là chiếc An-22 cuối cùng còn khả năng hoạt động trong kho của Bộ Quốc phòng. Mặc dù ít nhất hai chiếc nữa đang được niêm cất , nhưng khả năng chúng được đưa trở lại hoạt động là không chắc chắn.

Từ thập niên 1980, Nga đã tập trung phát triển Il-76 để thay thế cho An-22.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Nga và Ukraine thường xuyên điều động máy bay không người lái (UAV) tấn công các mục tiêu quân sự của đối phương.

Theo Reuters, một số vùng ở miền nam và miền tây Nga đã phát cảnh báo về khả năng xảy ra các cuộc tấn công bằng UAV trong ngày 9.12. Có 4 sân bay ở miền nam Nga tạm ngừng hoạt động vào sáng cùng ngày do lo ngại an toàn.