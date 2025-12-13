Huyền tích ông Khổng Lồ và ngọn núi Xương Cá ven đầm Thị Nại

Chuyện xương cá hóa núi bên đầm Thị Nại

Giữa cánh đồng lúa bạt ngàn của thôn Lộc Hạ, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định), bỗng nổi lên một ngọn núi đá cao sừng sững. Nhìn từ xa, ngọn núi trông hệt như bộ xương cá khổng lồ phơi mình giữa không gian bằng phẳng. Cũng bởi hình dáng lạ lùng ấy, người dân địa phương gọi ngọn núi bằng cái tên vừa bình dị, vừa mộc mạc là núi Xương Cá.

Nằm ven đầm Thị Nại, núi Xương Cá như một hòn non bộ khổng lồ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Thế nhưng, tên gọi ấy không chỉ xuất phát từ hình dáng bên ngoài, mà còn gắn với một huyền tích được người dân Lộc Hạ lưu truyền qua nhiều đời. Sống cả đời bên chân núi, bà Diệp Thị Châu (93 tuổi, thôn Lộc Hạ) cho biết, từ xa xưa, ông bà đã kể lại câu chuyện để lý giải sự xuất hiện của ngọn núi đá đặc biệt này.

Theo truyền thuyết, thuở hồng hoang, khi biển cả còn lấn sâu vào đất liền, bão tố liên tiếp kéo đến gây nhiều khổ đau cho con người. Chứng kiến cảnh ấy, ông Khổng Lồ (vị thần nhà trời) đã hạ phàm để cứu giúp nhân gian. Ông dùng sức mạnh dời non lấp bể, tạo nên những vùng đất mới cho con người sinh sống.

Khi công việc hoàn tất, thần dừng chân nghỉ ngơi bên đầm Thị Nại. Lúc đói bụng, ông Khổng Lồ lấy đất đá đắp bờ bao quanh đầm để bắt cá. Cá nơi đây vừa nhiều vừa béo, ông đánh bắt suốt nhiều ngày đêm. Phần xương cá sau khi ăn xong được ông chất lại thành đống lớn ven bờ đầm. Trải qua năm tháng, đống xương khổng lồ ấy hóa đá, tạo nên ngọn núi có hình dáng kỳ lạ như ngày nay.

Giữa cánh đồng mênh mông bỗng nổi lên ngọn núi đá sừng sững ẢNH: ĐỨC NHẬT

Câu chuyện mộc mạc ấy không chỉ là cách người xưa lý giải cảnh quan địa chất độc đáo, mà còn thổi hồn cho khối đá vô tri, trở thành biểu tượng cho khát vọng chinh phục thiên nhiên của con người.

Điểm đến kỳ thú

Bước ra khỏi miền truyền thuyết, núi Xương Cá hiện hữu giữa đời thực như một hòn non bộ khổng lồ. Núi không cao, không có rừng cây che phủ, nhưng những khối đá thô ráp, sắc cạnh lại đủ sức gây ấn tượng với bất kỳ ai lần đầu đặt chân đến.

Tiến lại gần, ngọn núi được tạo thành từ những khối đá dựng đứng, xếp chồng lên nhau như được xây, đắp. Những mỏm đá gồ ghề, sắc cạnh nhưng không rời rạc, tạo thành một tổng thể hài hòa, vừa hoang sơ vừa như được sắp đặt có chủ ý. Chính nét độc đáo ấy khiến nhiều du khách nán lại lâu hơn để quan sát từng vỉa đá, từng thế núi.

Từng khối đá dựng đứng xếp chồng lên nhau như được xây, đắp ẢNH: ĐỨC NHẬT

Từ những lối đá thấp, người leo có thể men theo các khe hở để lên cao mà không cần đến thiết bị chuyên dụng. Càng lên cao, không gian càng mở rộng. Trước mắt là những thửa ruộng lúa nối tiếp làng mạc, thôn xóm. Xa hơn là mặt nước đầm Thị Nại lấp loáng, được bao bọc bởi những dãy núi trập trùng.

Không ồn ào, không dịch vụ xô bồ, núi Xương Cá mang đến cảm giác tĩnh lặng hiếm có. Theo ông Dương Văn Tư (57 tuổi, thôn Lộc Hạ), vài năm trở lại đây, ngày càng có nhiều người tìm đến tham quan, chụp ảnh, đặc biệt vào mùa lúa chín. Không chỉ du khách trong tỉnh, một số du khách nước ngoài cũng tò mò ghé thăm để tận mắt chiêm ngưỡng dãy đá được ví như núi xương cá hóa thạch giữa đồng bằng.

Ngày càng có nhiều người tìm đến tham quan, khám phá ngọn núi kỳ lạ này ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông Thái Văn Thuận, Phó chủ tịch UBND xã Tuy Phước, cho biết trên địa bàn xã còn nhiều địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch, trong đó có núi Xương Cá. Với hình thù độc đáo, vị trí đơn độc giữa đồng bằng ven đầm Thị Nại, ngọn núi này được đánh giá có nhiều lợi thế để phát triển du lịch sinh thái gắn với yếu tố văn hóa dân gian.

"Hiện nay, trên địa bàn đã có một số điểm du lịch được nhiều người biết đến như Tiểu chủng viện Làng Sông, chùa Long Phước, bến thuyền Bình Thái. Thời gian tới, địa phương sẽ tiến hành khảo sát, đưa các điểm đến nổi bật vào quy hoạch, trong đó có núi Xương Cá, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch", ông Thuận cho hay.