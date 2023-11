Huyện vùng cao Quảng Nam dừng các cuộc họp chưa cấp thiết, tập trung phòng chống mưa lũ

Ngày 14.11, ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND H.Bắc Trà My (Quảng Nam), cho biết trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn, huyện đã có học sinh toàn huyện được nghỉ học trong sáng nay 14.11. Đồng thời, tất cả các cuộc họp chưa cấp thiết của huyện và xã, thị trấn cũng được yêu cầu tạm dừng nhằm tập trung phòng chống mưa lũ.



Theo ông Vũ, theo dự báo lượng mưa trong 2 ngày 14 – 15.11, trên địa bàn huyện khả năng đạt 400 – 600 mm. Để chủ động phòng chống mưa lũ, huyện đã yêu cầu các địa phương theo dõi diễn biến thời tiết, sẵn sàng kích hoạt các phương án phòng chống thiên tai theo cấp độ rủi ro để ứng phó, nhất là di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn.

Các ngầm sông Trường, sông Nước Oa trên QL 40B ngập sâu gây chia cắt NAM THỊNH

Từ tối 13 đến sáng nay 14.11, trên địa bàn H.Bắc Trà My liên tục có mưa to đến rất to. Lũ trên sông suối dâng cao khiến nhiều tuyến đường huyết mạch từ trung tâm huyện về các xã và lên H.Nam Trà My (Quảng Nam) đã bị chia cắt.

Ngoài ra, các ngầm sông Trường, sông Nước Oa trên QL 40B qua các xã Trà Sơn, Trà Tân bị ngập sâu hơn 1m.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam cũng dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, đến mưa rất to. Tổng lượng mưa các địa phương vùng núi phía bắc phổ biến từ 80 - 180 mm, có nơi trên 250 mm; các địa phương vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía nam phổ biến từ 150 - 300 mm, có nơi trên 450 mm.

Ngoài ra, mưa lớn gây ra nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét tại các sông, suối vùng núi; sạt lở đất đá ở sườn dốc, sông, suối nhỏ; gây ngập úng tại các vùng thấp trũng, nơi tập trung đông dân cư...