Mưa lũ khiến gần 900 ngôi nhà bị ngập ở miền Trung

Theo đó, mưa lũ đã làm 883 ngôi nhà bị ngập (Quảng Trị 800 ngôi, Đà Nẵng 83 ngôi); 17 nhà bị tốc mái ở Hà Tĩnh; 120 ha hoa màu bị thiệt hại ở Hà Tĩnh.



Cửa hàng thiết bị y tế Nasa ở Quảng Nam bị ngập, hư hại nhiều thiết bị y tế NAM THỊNH

Về giao thông, 14 điểm ngầm tràn, cầu tràn tại các huyện Hướng Hóa, Hải Lăng (Quảng Trị) bị ngập sâu từ 0,5 - 1,5 m; sạt lở tại QL8A đoạn qua xã Sơn Châu (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) và một số vị trí trên đường tỉnh lộ ĐT601 khu vực đèo La Ngà (H.Hòa Vang, Đà Nẵng).



Mưa lũ cũng khiến TP.Đà Nẵng phải cho toàn bộ học sinh nghỉ học; 29 người (7 hộ dân) phải sơ tán ra khu vực nguy hiểm.

Tỉnh Quảng Trị cũng phải di dời 550 người (255 hộ dân) đến nơi an toàn.

Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 14 - 16.11, từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, có nơi trên 600 mm; khu vực tỉnh Bình Định có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 150 - 250 mm, có nơi trên 400 mm; khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm.

Ngoài ra, ở phía đông của khu vực Tây nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông với lượng mưa 50 - 100 mm, có nơi trên 120 mm.

Từ chiều 16 - 17.11, ở khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 200 mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở khu vực Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi cấp 2.