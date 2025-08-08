Huyết áp quá cao nhưng không triệu chứng: mối đe dọa thầm lặng với tim, não

Huyết áp tăng quá cao sẽ âm thầm làm tổn thương nhiều cơ quan quan trọng, đặc biệt là tim và não. Hệ quả là dẫn đến nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim tăng cao, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Huyết áp cao trong thời gian dài mà không kiểm soát hiệu quả là mối đe dọa thực sự với sức khỏe ẢNH: AI

Tăng huyết áp nghiêm trọng được định nghĩa là huyết áp tâm thu ≥180 mmHg hoặc tâm trương ≥120 mmHg. Trong nhiều trường hợp, bệnh nhân không hề cảm thấy nhức đầu, chóng mặt hay bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Điều này khiến việc phát hiện bệnh càng trở nên khó khăn.

Nhiều người chỉ tình cờ phát hiện huyết áp rất cao khi đi khám sức khỏe định kỳ hoặc trong quá trình điều trị các bệnh lý khác. Nếu không được can thiệp kịp thời, tình trạng này có thể âm thầm gây tổn thương nhiều cơ quan quan trọng, đặc biệt là tim và não.

Tác động nguy hiểm đầu tiên cần nhắc đến là lên tim. Huyết áp cao kéo dài khiến tim phải hoạt động nhiều hơn để bơm máu, từ đó dẫn đến phì đại thất trái. Đây là yếu tố nguy cơ chính của suy tim và loạn nhịp.

Theo nghiên cứu từ chuyên san Journal of the American College of Cardiology, những người có huyết áp cao không kiểm soát đối diện nguy cơ suy tim tăng gấp 2-3 lần so với người bình thường. Ngoài ra, huyết áp cao còn làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu, tạo điều kiện hình thành mảng xơ vữa và tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Một tác động nghiêm trọng khác là đến não. Tăng huyết áp không kiểm soát là nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ thiếu máu não và đột quỵ xuất huyết não. Khi huyết áp quá cao mà không được phát hiện, các mạch máu não có thể bị vỡ hoặc hình thành cục máu đông gây tắc nghẽn dòng máu.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết khoảng 54% ca đột quỵ có nguyên nhân trực tiếp là huyết áp cao. Đáng sợ hơn, nhiều bệnh nhân bị đột quỵ lần đầu mới biết mình mắc huyết áp cao từ trước đó.

Chưa dừng lại ở đó, huyết áp tăng cao nghiêm trọng còn khiến các mạch máu nhỏ trong thận bị xơ hóa, dẫn đến giảm khả năng lọc máu và gây suy thận mạn. Nhiều bệnh nhân phải chạy thận hoặc ghép thận do biến chứng từ tăng huyết áp không được kiểm soát.

Để phòng ngừa và theo dõi huyết áp đúng cách, mọi người cần kiểm tra huyết áp thường xuyên, duy trì lối sống lành mạnh và tuân thủ khuyến nghị điều trị của bác sĩ. Người mắc huyết áp cao cần ăn nhạt, tập thể dục đều đặn, giảm căng thẳng, tránh hút thuốc và hạn chế rượu, theo Verywell Health.