Huỳnh Hiểu Minh mới đây đã tham gia chương trình podcast do người dẫn chương trình nổi tiếng Dịch Lập Cạnh thực hiện. Tại đây, nam diễn viên có những chia sẻ đáng chú ý về cuộc hôn nhân với vợ cũ Angelababy.

Thừa nhận chưa biết cách vun vén hôn nhân

Thay vì trách móc đối phương, Huỳnh Hiểu Minh thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót của bản thân. Nam diễn viên cho biết anh kết hôn với Angelababy khi đã gần 40 tuổi. Tuy nhiên, nhìn lại những năm tháng ấy, tài tử Tân Bến Thượng Hải nhận ra mình vẫn chưa đủ trưởng thành, có những nhận thức sai lầm về cuộc sống và từng đưa ra nhiều quyết định thiếu sáng suốt.

Những chia sẻ mới đây của Huỳnh Hiểu Minh khiến công chúng có góc nhìn khác về cuộc hôn nhân từng được ngưỡng mộ của anh và Angelababy Ảnh: Chụp màn hình show Ngôn Ngoại Chi Dịch

Huỳnh Hiểu Minh tiết lộ suy nghĩ của anh khi đó khá đơn giản. Nam diễn viên từng cho rằng chỉ cần nỗ lực làm việc, kiếm tiền và đảm bảo cuộc sống vật chất đầy đủ cho gia đình là đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Tuy nhiên, anh lại xem nhẹ tầm quan trọng của việc dành thời gian bên nhau, trò chuyện và chia sẻ cảm xúc với bạn đời. Điều này khiến khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng lớn, đến mức cả hai không thể tiếp tục đồng hành. Trong suốt cuộc trò chuyện, Huỳnh Hiểu Minh không đổ lỗi cho bất kỳ ai mà nhận phần lớn trách nhiệm về mình. Nam diễn viên thừa nhận bản thân khi ấy chưa thực sự hiểu cách vun vén hôn nhân, góp phần khiến mối quan hệ đi đến đổ vỡ.

Những đoạn trích từ cuộc phỏng vấn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, làm dấy lên nhiều cuộc bàn luận. Không ít khán giả cho rằng hình tượng người chồng lý tưởng mà Huỳnh Hiểu Minh từng xây dựng đã không còn như trước bởi trước đây công chúng tin rằng nam diễn viên hết lòng yêu thương, chăm sóc Angelababy. Tuy nhiên, những chia sẻ mới đây của tài tử cho thấy anh đã không dành đủ thời gian để quan tâm và đồng hành cùng vợ trong cuộc sống hôn nhân.

Cuộc tình cổ tích kết thúc sau 7 năm hôn nhân

Theo South China Morning Post, trước khi chính thức ly hôn, cuộc hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đã xuất hiện nhiều dấu hiệu rạn nứt. Từ năm 2019, cả hai hiếm khi xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, ít tương tác trên mạng xã hội và thường xuyên vướng nghi vấn sống xa cách. Angelababy cũng không còn thường xuyên đeo nhẫn cưới.

Đầu năm 2021, cuộc hôn nhân của cặp sao tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện cùng tình cũ Lý Phi Nhi trong chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 2. Sự việc khiến nghi vấn Angelababy từng xen vào mối tình giữa Huỳnh Hiểu Minh và Lý Phi Nhi bị khơi lại sau một thập kỷ. Trước sức ép dư luận, Angelababy lên tiếng phủ nhận, khẳng định Huỳnh Hiểu Minh đã độc thân khi hai người quen nhau. Nam diễn viên cũng công khai bảo vệ vợ và sau đó quyết định rút khỏi chương trình.

Tuy nhiên những dấu hiệu xa cách kéo dài cùng áp lực từ dư luận được cho là khiến cuộc hôn nhân của cặp đôi ngày càng trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, khi tuyên bố ly hôn vào ngày 28.1.2022, cả hai không công bố nguyên nhân cụ thể mà chỉ khẳng định chia tay trong hòa bình và sẽ cùng nhau nuôi dạy con trai.