Bận đóng phim, Huỳnh Hiểu Minh vẫn thành công thi đỗ tiến sĩ

Theo Sohu ngày 28.6, ngay sau khi chương trình truyền hình thực tế Nhà hàng Trung Hoa phát sóng, Huỳnh Hiểu Minh đã xin phép đoàn ghi hình để tham dự kỳ thi tuyển sinh tiến sĩ và cuối cùng trúng tuyển.

Mất 2 năm để chinh phục giấc mơ tiến sĩ

Ở thời điểm đã có vị thế vững chắc trong làng giải trí, sở hữu sức ảnh hưởng lớn cùng nhiều nguồn lực thương mại, quyết định tiếp tục theo đuổi con đường học vấn của Huỳnh Hiểu Minh khiến nhiều người bất ngờ. Không ít ý kiến đặt câu hỏi vì sao một ngôi sao nổi tiếng vẫn dành thời gian để theo học chương trình đào tạo ở bậc cao hơn.

Huỳnh Hiểu Minh được cho là đã trúng tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ sau thời gian ôn tập song song với công việc nghệ thuật Ảnh: Chụp màn hình show Thử thách cực hạn

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực giải trí, việc nghệ sĩ tiếp tục học tập không chỉ góp phần nâng cao kiến thức chuyên môn mà còn mở ra nhiều hướng phát triển sau này như giảng dạy, nghiên cứu, quản lý nghệ thuật hay tham gia các dự án văn hóa. Đây cũng được xem là cách giúp nghệ sĩ chuẩn bị cho sự nghiệp lâu dài trong bối cảnh ngành giải trí thay đổi nhanh chóng.

Theo thông tin từ Học viện Hý kịch Thượng Hải, Huỳnh Hiểu Minh có tên trong danh sách trúng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ năm 2026. Nam diễn viên theo học ngành Quản lý nghệ thuật/Kế hoạch kịch nghệ, với tổng điểm 271,34. Đây được xem là kết quả đáng chú ý, bởi nam diễn viên đã bước sang tuổi 48 và vẫn quyết định quay lại con đường học thuật sau nhiều năm hoạt động trong showbiz.

Trước đó, vào năm 2025, Huỳnh Hiểu Minh từng tham gia kỳ tuyển sinh tiến sĩ của Học viện Hý kịch Thượng Hải nhưng thất bại. Thay vì từ bỏ, tài tử 7X thẳng thắn chia sẻ rằng anh sẽ tiếp tục thử sức vào năm sau.

Sau khi thông tin Huỳnh Hiểu Minh trúng tuyển chương trình tiến sĩ năm 2026 được lan truyền trên mạng xã hội, nam diễn viên nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả và đồng nghiệp. Trước sự quan tâm của công chúng, anh chỉ khiêm tốn đáp lại: "Cảm ơn mọi người, thật ra tôi rất căng thẳng". Câu nói ngắn gọn nhưng cho thấy hành trình chinh phục cánh cửa học vấn của Huỳnh Hiểu Minh không hề nhẹ nhàng, ngay cả khi anh đã là một ngôi sao có tên tuổi và vị thế vững chắc trong làng giải trí.

Huỳnh Hiểu Minh không phải trường hợp cá biệt. Những năm gần đây, nhiều diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc cũng lựa chọn theo học chương trình tiến sĩ tại các trường nghệ thuật danh tiếng.

Lâm Canh Tân, người được biết đến qua nhiều bộ phim đình đám như Câu chuyện hoa hồng, Sở Kiều truyện, Tây du ký: Mối tình ngoại truyện 2... đã quay trở lại trường cũ để theo học chương trình tiến sĩ chuyên ngành sáng tác biểu diễn sân khấu và điện ảnh. Anh được cho là trúng tuyển với thành tích thuộc nhóm dẫn đầu.

Trong khi đó, Kim Thế Giai, gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình và các tác phẩm chính kịch, cũng lựa chọn tiếp tục học lên bậc tiến sĩ ở lĩnh vực đạo diễn và biểu diễn của Học viện Hý kịch Thượng Hải.

Nữ diễn viên Hà Tuyên Lâm, người được khán giả biết đến nhiều hơn sau khi tham gia Đạp gió 2026, thực chất cũng là nghệ sĩ có học vấn cao. Khi theo học hệ cử nhân khoa Biểu diễn tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, cô là bạn cùng lớp với Dương Tử, Trương Nhất Sơn, Lý Hiện và nhiều gương mặt nổi tiếng khác. Năm 2016, cô được tuyển thẳng lên chương trình thạc sĩ khoa Biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và tốt nghiệp thuận lợi. Sau đó, cô tiếp tục theo học tiến sĩ chuyên ngành biểu diễn tại ngôi trường này.

Không chỉ các diễn viên trẻ, nhiều nghệ sĩ kỳ cựu như Cận Đông, A Vân Ca hay Dương Hạo Vũ cũng đã theo học chương trình tiến sĩ tại các học viện nghệ thuật hàng đầu, chủ yếu ở các lĩnh vực sân khấu, biểu diễn và quản lý nghệ thuật.

Theo giới quan sát, trong bối cảnh sự cạnh tranh giữa các diễn viên trẻ ngày càng gay gắt, ngoại hình và độ nổi tiếng không còn là lợi thế tuyệt đối. Kiến thức chuyên môn, nền tảng nghệ thuật và khả năng phát triển lâu dài đang trở thành những yếu tố quan trọng giúp nghệ sĩ tạo dựng vị thế bền vững.