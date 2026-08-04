Huỳnh Hồng Loan nói về chuyện kết hôn sau tuổi 30

Diễn viên Huỳnh Hồng Loan nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả sau vai Ngọc Trâm trong bộ phim Nợ đời vay trả. Với hình ảnh người phụ nữ Nam bộ hiền hậu, chân chất, giàu lòng vị tha và luôn chọn sự bao dung trước những biến cố cuộc đời, nhân vật Ngọc Trâm không chỉ chiếm được tình cảm của người xem mà còn trở thành dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên.

Huỳnh Hồng Loan: Vai diễn Ngọc Trâm là bước ngoặt trong sự nghiệp của tôi

Bên cạnh những chia sẻ về hành trình hóa thân vào nhân vật, Huỳnh Hồng Loan lần hiếm hoi mở lòng về cuộc sống sau ánh đèn sân khấu. Nữ diễn viên cho biết từng đặt mục tiêu kết hôn ở tuổi 30, song ở thời điểm hiện tại, cô không còn ép bản thân phải hoàn thành cột mốc ấy. Theo cô, sự nghiệp hay tài chính có thể đạt được bằng nỗ lực, còn chuyện hôn nhân là nhân duyên và cần đúng thời điểm.

Ngoài ra, Huỳnh Hồng Loan cũng tiết lộ lý do luôn giữ kín đời tư, phản ứng trước việc được khán giả tích cực 'đẩy thuyền' với bạn diễn Trường Thịnh, cũng như câu chuyện xúc động về người mẹ luôn đồng hành trên phim trường sau khi bố qua đời. Với nữ diễn viên, chính tình yêu thương của gia đình và sự ủng hộ từ khán giả là động lực để cô tiếp tục gắn bó với nghề diễn.

Huỳnh Hồng Loan cho rằng sự nghiệp hay tài chính có thể đạt được bằng nỗ lực, còn hôn nhân là chuyện của nhân duyên và cần đến đúng thời điểm ẢNH: M.H

Huỳnh Hồng Loan sinh năm 1994, được nhiều khán giả biết đến với biệt danh 'bản sao Đặng Thu Thảo' nhờ gương mặt thanh tú và vóc dáng có nhiều nét tương đồng với Hoa hậu Việt Nam 2012. Trước khi bén duyên với diễn xuất, cô từng giành giải Gương mặt đẹp tại cuộc thi Ngôi sao thời trang 2013, đoạt danh hiệu Á khôi Hoa khôi Áo dài và là gương mặt người mẫu ảnh quen thuộc của nhiều ấn phẩm dành cho giới trẻ.

Bước ngoặt đưa Huỳnh Hồng Loan đến với màn ảnh là sitcom Gia đình ngũ quả. Năm 2015, cô được đông đảo khán giả chú ý khi đảm nhận vai nữ chính trong MV Âm thầm bên em của Sơn Tùng M-TP. Sau đó, nữ diễn viên liên tục góp mặt trong nhiều dự án truyền hình và điện ảnh như Mắt nai, Mạc gia ký, Cung đường tội lỗi, Ác thú vô hình, Sứ mệnh trái tim, Hạ cuối tình đầu, Tiệm ăn dì ghẻ, Gái xinh nổi loạn, Tình khúc bạch dương, Khép lại quá khứ, Người nối nghiệp...

Nợ đời vay trả đánh dấu lần thứ hai Huỳnh Hồng Loan thử sức với dòng phim xưa, sau Con gái chị Hằng phát sóng năm 2017. Vai Ngọc Trâm giúp cô nhận được nhiều lời khen từ khán giả và được xem là dấu mốc đáng nhớ sau nhiều năm theo đuổi nghệ thuật.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Huỳnh Hồng Loan còn kinh doanh riêng. Nữ diễn viên sở hữu căn hộ cao cấp tại TP.HCM, cùng xe sang và nhiều món phụ kiện đến từ các thương hiệu thời trang cao cấp.