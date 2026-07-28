Diễn viên Trường Thịnh: 'Gần 10 năm làm nghề, tôi vẫn ở nhà thuê'

Vào vai Vĩnh Trường trong bộ phim Nợ đời vay trả, diễn viên Nguyễn Quốc Trường Thịnh nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Tuy nhiên, phía sau thành công của vai diễn là hành trình gần 10 năm theo đuổi nghệ thuật với không ít khó khăn. Nam diễn viên thẳng thắn cho biết đến nay anh vẫn ở nhà thuê và cuộc sống chưa thật sự dư dả như nhiều người vẫn nghĩ về nghề diễn viên.

Nguyễn Quốc Trường Thịnh và hành trình gần 10 năm theo nghề diễn

Trường Thịnh chia sẻ anh đến với diễn xuất khá muộn sau khi từng học ngành kỹ sư kinh tế biển. Sau khi tốt nghiệp, anh làm nhiều công việc khác nhau, từ lĩnh vực sự kiện đến chụp hình, công việc bán thời gian, thậm chí có giai đoạn thất nghiệp gần một năm. Cơ duyên đến khi anh tham gia đóng quảng cáo rồi bén duyên với diễn xuất, quyết định theo học bài bản và từng bước theo đuổi nghề.

Trong cuộc trò chuyện với Báo Thanh Niên, Trường Thịnh cũng tiết lộ vai Vĩnh Trường từng suýt vuột khỏi tay vì có ý kiến cho rằng gương mặt anh phù hợp với phim hiện đại hơn phim xưa. Gần một năm sau, anh mới chính thức nhận được lời mời trở lại với nhân vật Vĩnh Trường. Nam diễn viên cho biết đây là bước ngoặt giúp khán giả biết đến mình nhiều hơn, đồng thời mang lại sự ghi nhận sau nhiều năm nỗ lực.

Trường Thịnh cho biết sau gần 10 năm theo đuổi diễn xuất, anh vẫn ở nhà thuê và cuộc sống chỉ vừa đủ trang trải ẢNH: D.T

Theo Trường Thịnh, diễn viên truyền hình hiện nay vẫn còn nhiều chật vật. Dù may mắn được giao nhiều vai chính, anh cho biết phần lớn thu nhập vẫn phải dành cho tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt và đầu tư trang phục phục vụ công việc. "Nếu cố gắng lắm thì chỉ đủ sống, dư ra được một chút thôi", anh bộc bạch.

Dẫu vậy, nam diễn viên chưa từng có ý định từ bỏ. Với Trường Thịnh, điều quý giá nhất sau gần một thập niên làm nghề không phải vật chất mà là cơ hội được sống hết mình với từng nhân vật và nhận được sự yêu thương, ghi nhận từ khán giả. Đó cũng là động lực để anh tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất.

Vai Vĩnh Trường tiếp tục giúp tên tuổi của Trường Thịnh đến gần hơn với khán giả ẢNH: ĐPCC

Nguyễn Quốc Trường Thịnh sinh năm 1992, từng tốt nghiệp Đại học Hàng hải trước khi rẽ hướng sang nghệ thuật. Anh bắt đầu diễn xuất khi đầu quân về sân khấu IDECAF, cộng tác cùng cố đạo diễn Vũ Minh, NSƯT Hữu Châu... Sở hữu ngoại hình điển trai, anh hoạt động song song với phim truyền hình và trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả với hình tượng tổng tài, công tử giàu có. Trong gần một thập niên hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên góp mặt trong nhiều bộ phim như Trà táo đỏ, Ăn tết miệt vườn, Tình yêu dối lừa, Đánh cắp số phận... và là một trong số ít mỹ nam màn ảnh nhỏ duy trì sức hút qua nhiều dự án liên tiếp. Gần đây, vai Vĩnh Trường tiếp tục giúp tên tuổi của Trường Thịnh đến gần hơn với khán giả, đánh dấu thêm một cột mốc đáng nhớ trong hành trình bền bỉ theo đuổi diễn xuất.