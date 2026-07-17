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Live Dàn sao Nợ đời vay trả tái ngộ trên ON TRENDING: Sẵn sàng đối chất, chia lại gia tài

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Để gặp lại cậu mợ Vĩnh Trường - Ngọc Trâm cùng với Kim Ngân, Bảo Trâm và Vũ Phương, mời quý khán giả đón xem chương trình On Trending vào lúc 14 giờ ngày 17.7 trên các nền tảng của Báo Thanh Niên.

Góp mặt trong chương trình On Trending, dàn diễn viên Huỳnh Hồng Loan, Nguyễn Quốc Trường Thịnh, Lê Thu, Tú Tri và Lê Minh Thuấn có dịp kể những khoảnh khắc hậu trường đáng nhớ cũng như trả lời trực tiếp thắc mắc của khán giả về các tình huống trong phim Nợ đời vay trả.

Dàn sao Nợ đời vay trả tái ngộ trên ON TRENDING: Sẵn sàng đối chất, chia lại gia tài - Ảnh 1.

Đón xem livestream trên kênh YouTube iHay TV

ẢNH: ĐÔNG DƯƠNG

Sau 55 tập phát sóng, Nợ đời vay trả của đạo diễn Hồ Ngọc Xum đã khép lại hành trình đầy bi kịch, mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, đồng thời gửi gắm những bài học sâu sắc về tình thân, lòng tham và sự thiện lương trong cuộc sống.

Sau khi nhân vật Ngọc Mai (Dương Cẩm Lynh) qua đời, gia đình ông Bân (Thanh Bình) rơi vào sự thao túng của bà Phấn (Thanh Hiền). Dưới sự sắp đặt của mẹ kế, Vĩnh Trường (Nguyễn Quốc Trường Thịnh) buộc phải kết hôn với Ngọc Trâm (Huỳnh Hồng Loan), người anh không hề yêu thương. 

Thế nhưng, sau thời gian chung sống, cả hai dần mở lòng, thấu hiểu và nảy sinh tình cảm dành cho nhau. Những ánh mắt ngại ngùng thuở ban đầu, rồi đến những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi "cậu - mợ" đã trở thành điểm nhấn được khán giả yêu thích. 

Ở diễn biến cuối phim, cái chết bi thương của cô Tư Kim Ngân (Lê Thu) cũng khiến nhiều khán giả không khỏi xót xa. Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng cái kết dành cho hai nhân vật phản diện là Bảo Lan (Tú Tri) và kép chính Vũ Phương (Lê Minh Thuấn) vẫn chưa đủ sức thuyết phục so với những tội lỗi và đau thương mà họ đã gây ra cho gia đình ông Bân trong suốt câu chuyện.

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Đến với chương trình On Trending, các anh trai của Say Hi Rực Rỡ gồm Vũ Thịnh, Nicky, Đỗ Phú Quí, JSOL và Thái Ngân không chỉ mang đến những khoảnh khắc hài hước khi kể về hành trình khám phá thiên nhiên hoang dã, mà còn chia sẻ những trải nghiệm "lần đầu tiên" đáng nhớ trong cuộc đời.

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