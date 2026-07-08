Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Video Giải trí

Live ON TRENDING: Hé lộ bí quyết 'sinh tồn' nơi hoang dã của dàn sao Say Hi Rực Rỡ

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
Đến với chương trình On Trending, các anh trai của Say Hi Rực Rỡ gồm Vũ Thịnh, Nicky, Đỗ Phú Quí, JSOL và Thái Ngân không chỉ mang đến những khoảnh khắc hài hước khi kể về hành trình khám phá thiên nhiên hoang dã, mà còn chia sẻ những trải nghiệm "lần đầu tiên" đáng nhớ trong cuộc đời.

Từ một sân khấu âm nhạc, Vũ Trụ Say Hi giờ không chỉ dừng ở những màn trình diễn. Khán giả bắt đầu muốn thấy nghệ sĩ trong nhiều trạng thái hơn: khi mệt, khi sợ, khi phải dựa vào nhau, khi không còn ánh đèn sân khấu. Vũ Thịnh, Nicky, Đỗ Phú Quí, JSOL và Thái Ngân cùng nhau bắt đầu chuyến hành trình khám phá Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và vùng biển Cù Lao Xanh.

Tại chặng đầu tiên, các anh trai phải đi bộ vượt dốc 8 km để chinh phục Đỉnh Đá Trắng, đồng thời trải nghiệm lội suối và tắm thác giữa thiên nhiên hoang sơ. Bước sang chặng thứ hai, cả nhóm tiếp tục đối mặt với những thử thách đòi hỏi thể lực và sức bền ở vùng biển Cù Lao Xanh, qua đó kiểm chứng giới hạn của bản thân.

ON TRENDING: Hé lộ bí quyết 'sinh tồn' nơi hoang dã của dàn sao Say Hi Rực Rỡ - Ảnh 1.

Đón xem On Trending vào lúc 20 giờ 20 phút ngày 8.7.2026

ẢNH: BẢO HẠO

Góp mặt trong chương trình On Trending, các anh trai có dịp nhìn lại hành trình "lên rừng, xuống biển" với nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Bên cạnh những câu chuyện hậu trường đầy tiếng cười, họ cũng lần đầu bộc bạch cảm xúc về nhau sau quãng thời gian cùng sát cánh, vượt qua nhiều thử thách.

Để lắng nghe những chia sẻ thú vị từ dàn anh trai của Say Hi Rực Rỡ, mời quý khán giả đón xem chương trình On Trending vào lúc 20 giờ 20 phút ngày 8.7 trên các nền tảng Thanh Niên Online, fanpage, Zalo Video Báo Thanh Niên cùng kênh YouTube và TikTok iHay TV.

Từ Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi đến Say Hi Rực Rỡ, có thể thấy "vũ trụ" Say Hi đang được mở rộng theo nhiều hướng khác nhau: âm nhạc, truyền hình thực tế, hành trình trải nghiệm và những điểm chạm gần hơn với cộng đồng người hâm mộ.

DatVietVAC làm công nghiệp văn hóa theo cách của riêng mình. Họ không chỉ mua format nước ngoài về làm, cũng không dừng ở chuyện sản xuất nội dung. Họ tiên phong trực tiếp tạo ra tài sản trí tuệ (IP), sở hữu IP gốc, rồi từ điểm khởi đầu đó để mở rộng ra thật nhiều điểm chạm. 

Tin liên quan

ON TRENDING: 'Anh trai say hi' Quân A.P và Hải Đăng Doo khuấy đảo trường quay Báo Thanh Niên

ON TRENDING: 'Anh trai say hi' Quân A.P và Hải Đăng Doo khuấy đảo trường quay Báo Thanh Niên

Sau cơn sốt Anh trai say hi, Quân A.P và Hải Đăng Doo quyết định 'bắt tay' thực hiện MV T.M. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại của A.P. Cùng đón xem họ chia sẻ những gì tại On Trending.

Khám phá thêm chủ đề

Say Hi Rực Rỡ On trending Vũ Thịnh Nicky Đỗ Phú Quí JSOL Thái Ngân

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận