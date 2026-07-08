Từ một sân khấu âm nhạc, Vũ Trụ Say Hi giờ không chỉ dừng ở những màn trình diễn. Khán giả bắt đầu muốn thấy nghệ sĩ trong nhiều trạng thái hơn: khi mệt, khi sợ, khi phải dựa vào nhau, khi không còn ánh đèn sân khấu. Vũ Thịnh, Nicky, Đỗ Phú Quí, JSOL và Thái Ngân cùng nhau bắt đầu chuyến hành trình khám phá Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và vùng biển Cù Lao Xanh.

Tại chặng đầu tiên, các anh trai phải đi bộ vượt dốc 8 km để chinh phục Đỉnh Đá Trắng, đồng thời trải nghiệm lội suối và tắm thác giữa thiên nhiên hoang sơ. Bước sang chặng thứ hai, cả nhóm tiếp tục đối mặt với những thử thách đòi hỏi thể lực và sức bền ở vùng biển Cù Lao Xanh, qua đó kiểm chứng giới hạn của bản thân.

Đón xem On Trending vào lúc 20 giờ 20 phút ngày 8.7.2026 ẢNH: BẢO HẠO

Góp mặt trong chương trình On Trending, các anh trai có dịp nhìn lại hành trình "lên rừng, xuống biển" với nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Bên cạnh những câu chuyện hậu trường đầy tiếng cười, họ cũng lần đầu bộc bạch cảm xúc về nhau sau quãng thời gian cùng sát cánh, vượt qua nhiều thử thách.

Để lắng nghe những chia sẻ thú vị từ dàn anh trai của Say Hi Rực Rỡ, mời quý khán giả đón xem chương trình On Trending vào lúc 20 giờ 20 phút ngày 8.7 trên các nền tảng Thanh Niên Online, fanpage, Zalo Video Báo Thanh Niên cùng kênh YouTube và TikTok iHay TV.

Từ Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi đến Say Hi Rực Rỡ, có thể thấy "vũ trụ" Say Hi đang được mở rộng theo nhiều hướng khác nhau: âm nhạc, truyền hình thực tế, hành trình trải nghiệm và những điểm chạm gần hơn với cộng đồng người hâm mộ.

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