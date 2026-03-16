'Vũ trụ say hi' bùng nổ đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026

Ngày 16.3, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai cho biết lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ diễn ra vào tối 28.3 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn (Gia Lai). Điểm nhấn của sự kiện là Mega concert với dàn nghệ sĩ đình đám đến từ "Vũ trụ say hi", hứa hẹn tạo nên đại tiệc âm nhạc bùng nổ dành cho khán giả trẻ.

Theo đó, chương trình khai mạc diễn ra từ 20 giờ 10 đến 21 giờ 30 với đại cảnh nghệ thuật thực cảnh quy mô lớn mang chủ đề "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh". Ngay sau phần nghi thức và chương trình nghệ thuật, Mega concert sẽ bắt đầu từ sau 21 giờ 30 và kéo dài đến khi kết thúc chương trình.

Đại cảnh nghệ thuật kể câu chuyện "đại ngàn chạm biển"

Chương trình nghệ thuật khai mạc được dàn dựng theo hình thức thực cảnh quy mô lớn, gồm 4 chương nghệ thuật, tái hiện hành trình kết nối từ đại ngàn Tây nguyên đến biển xanh miền duyên hải.

Bằng ngôn ngữ sân khấu, âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng thị giác hiện đại, chương trình khắc họa bức tranh văn hóa - lịch sử đặc sắc của vùng đất Gia Lai. Không gian cồng chiêng Tây nguyên hòa cùng linh khí núi rừng mở ra câu chuyện khởi nguyên của sự sống và khát vọng phát triển. Tinh thần hào khí Tây Sơn cũng được tái hiện qua những lớp diễn mạnh mẽ, tôn vinh truyền thống anh hùng của vùng "đất võ".

Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 tại Quy Nhơn có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám từ "Vũ trụ say hi" ẢNH: BTC

Khi đại ngàn "chạm" biển xanh, sân khấu chuyển sang những gam màu lãng mạn, gợi nhớ vùng đất từng nuôi dưỡng nhiều thi sĩ nổi tiếng của nhóm Bàn Thành Tứ Hữu: Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Quách Tấn và Yến Lan.

Những hình ảnh của đại dương như sứa biển, san hô, cá ông, hải sản được tái hiện sinh động, tạo nên không gian thơ mộng và bình yên ngay giữa sân khấu ngoài trời.

"Đại ngàn chạm biển xanh" vì thế không chỉ là sự giao thoa địa lý, mà còn là sự gặp gỡ giữa linh khí núi rừng và hơi thở đại dương, kết nối quá khứ hào hùng với tương lai phát triển của vùng đất.

Mega concert quy tụ dàn sao "Vũ trụ say hi"

Sau phần nghệ thuật khai mạc, Mega concert sẽ trở thành tâm điểm của đêm hội khi lần đầu tiên trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia xuất hiện một đại nhạc hội quy tụ dàn line-up "khủng" từ "Vũ trụ say hi".

Danh sách nghệ sĩ biểu diễn gồm: Isaac, HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Tez, Mason Nguyễn, Sơn.K, Lamoon, Bùi Trường Linh, CONGB và Juky San.

Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại Mega concert tại Quy Nhơn đêm 28.3 ẢNH: BTC

Đây đều là những gương mặt trẻ đang được khán giả yêu thích với nhiều bản hit và các màn trình diễn bùng nổ tại các concert lớn thời gian qua. Sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ này khiến Mega concert tại Quy Nhơn trở thành một trong những sự kiện âm nhạc được giới trẻ mong chờ nhất trong năm. Đáng chú ý, những màn kết hợp quen thuộc đã làm nên thương hiệu của "Vũ trụ say hi" cũng sẽ xuất hiện trên sân khấu tại Quy Nhơn.

Không chỉ là một đêm nhạc, Mega concert trong lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 còn là điểm kết nối giữa âm nhạc, du lịch và văn hóa. Không gian lễ hội sẽ đưa khán giả đi qua hành trình từ đại ngàn Tây nguyên đến biển xanh miền duyên hải, nơi tiếng cồng chiêng hòa cùng nhịp điệu âm nhạc hiện đại, tạo nên bức tranh văn hóa sống động.

Ban tổ chức cho biết đêm khai mạc sẽ có màn pháo hoa đặc biệt, thông tin chi tiết sẽ được công bố trong những ngày tới.