Câu chuyện của phim Thẩm mỹ viện âm phủ xoay quanh nhân vật bác sĩ Thanh (do Ngọc Trinh thủ vai). Cô là bác sĩ tài sắc vẹn toàn và có sự nghiệp đáng mơ ước. Biến cố cuộc đời bất ngờ ập đến khi bạn trai bất ngờ gặp tai nạn nghiêm trọng.

Để có tiền điều trị cho người yêu, nhân vật bác sĩ Thanh đồng ý tiếp nhận một ca phẫu thuật khó theo lời mời của bà Xuân (Xuân Lan thủ vai). Kể từ khi đến nơi làm việc mới tại Đà Lạt, nữ chính liên tục gặp hiện tượng kỳ bí khiến cô hoảng sợ. Cao trào được đẩy lên khi cô phát hiện sự thật kinh hoàng mà bà Xuân đã che giấu suốt nhiều năm.

Không dừng lại ở yếu tố rùng rợn với bầu không khí ma mị, bộ phim còn khéo léo cài cắm thông điệp về lòng tham và sự ích kỷ của con người. Bên cạnh đó, những nhân vật của Lê Xuân Tiền, Vũ Phương Linh và Khazsak cũng là những nút thắt quan trọng thúc đẩy mâu thuẫn của Ngọc Trinh và Xuân Lan trong phim lên đỉnh điểm.

