Huỳnh Lập, Duy Khánh cạnh tranh bình chọn với Puka hạng mục Web-drama của 'Ngôi Sao Xanh 2022'

Web-drama đang trên đà bùng nổ, góp phần giúp thị trường phim ảnh Việt càng thêm sôi động, và đây cũng là xu hướng giải trí tất yếu trong thời đại công nghệ số. Đề tài, nội dung của dòng phim Web-drama ngày càng mở rộng theo hướng đa dạng và gần gũi hơn với đời sống, qua những câu chuyện về tình yêu, tình bạn, gia đình và cuộc sống được khai thác khéo léo, có chiều sâu, chạm gần hơn đến cảm xúc người xem. Bên cạnh nội dung phim, các yếu tố khác như bối cảnh, đạo cụ, trang phục, kỹ thuật dựng phim... của Web-drama cũng được chú trọng đầu tư.

Tại giải Ngôi Sao Xanh 2022, các đề cử phim chiếu mạng (online) vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Hạng mục Web-drama gồm 4 giải: Phim Web-drama hay nhất (do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn), Phim Web-drama được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn) và 2 giải do cả Hội đồng Nghệ thuật và khán giả bình chọn dành cho Nam/Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Cổng bình chọn sẽ khép lại vào lúc 15 giờ ngày 3.1.2023; và hiện chỉ mới hơn 1 tuần đầu tiên bình chọn, cuộc cạnh tranh vote của giải thưởng đã nhanh chóng “tăng nhiệt” bởi sự nhiệt tình của nhiều chủ nhân đề cử nổi bật, khiến người hâm mộ càng thêm hào hứng. Trong đó, phim Bụi đời chợ quê đang tạm vươn lên ở giải Phim Web-drama được yêu thích nhất với 9.095 lượt bình chọn (tính đến 11 giờ ngày 15.12).

Bụi đời chợ quê gây chú ý khi khai thác loại hình "Sơn đông mãi võ" gần gũi với người dân miền Tây Nam bộ. Câu chuyện xoay quanh hành trình tìm lại trí nhớ của Xì Dách, người từng là một "thái tử xã hội đen" khét tiếng, nhưng bị trôi dạt về vùng quê sau sự phản bội của đàn em. Bộ phim khai thác nhiều góc nhìn hài hước, tích cực về những con người bụi đời, đem đến cho khán giả cảm nhận khác biệt, chân thực hơn về cuộc sống bình dị và có thêm niềm vui trong cuộc sống.





Cúp Nam diễn viên xuất sắc nhất hiện tại đang nghiêng về phía Duy Khánh với 19.966 lượt bình chọn. “Cô giáo Khánh” đã từng giành chiến thắng ở hạng mục Web-drama Ngôi Sao Xanh hai năm trước, và dường như lần này anh muốn tên mình tiếp tục được xướng lên tại sân khấu trao giải. Vì thế, anh tích cực kêu gọi khán giả vote cho mình trên trang fanpage cá nhân có hơn 2 triệu người theo dõi: “Năm nay Duy Khánh rất vui khi được góp mặt trong bảng đề cử Ngôi Sao Xanh 2022 với 3 đề cử phim, cùng 2 đề cử cá nhân. Ngoài ra trong các hạng mục đề cử năm nay còn có rất nhiều các anh chị em nghệ sĩ dễ thương, duyên dáng. Quý khán giả bình chọn cho tụi em nha”.

Xếp sau đó là màn tranh tài quyết liệt từ Huỳnh Lập với khoảng cách rất gần, sở hữu 14.691 vote. Huỳnh Lập là một trong những cái tên nổi bật trong làn sóng Web-drama với loạt dự án phim chất lượng, đầu tư kinh phí “mạnh tay” hàng tỉ đồng. Không chỉ hiện đang đứng top 2 giải nam diễn viên, mà Web-drama Kẻ độc hành của Huỳnh Lập cũng đang bám sát sao top 1 với 7.352 vote. Bên cạnh đó còn có các đề cử khác xếp sau, như: Trấn Thành, Hữu Đằng, Kiều Minh Tuấn, Thái Hòa, Lê Dương Bảo Lâm, Đại Nghĩa, Hồ Quang Hiếu, Quách Ngọc Tuyên...

Những người đẹp góp mặt ở giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất cũng nhộn nhịp kêu gọi bình chọn cho mình. Từ những ngày đầu mở cổng, Puka đã nóng lòng kêu gọi khán giả ủng hộ, với dòng chia sẻ trên trang cá nhân: “Năm nay Puka may mắn có mặt trong các hạng mục đề cử của giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2022 với 4 phim và 3 vai diễn. Cả nhà yêu thương ủng hộ cho Puka và các anh chị em nghệ sĩ khác, cũng như những bộ phim mà Puka tham gia bằng việc bình chọn nha”. Dường như lời kêu gọi đã thực sự hiệu quả khi Puka sở hữu 23.197 lượt bình chọn và dẫn đầu cách biệt so với các đề cử khác.

Xếp theo sau là nghệ sĩ Việt Hương (1.637 vote) và Hồ Bích Trâm (1.574 vote). Mặc dù số vote vẫn còn “khiêm tốn” so với top 1 nhưng cuộc đua vẫn còn phía trước, chưa kể đến những tên tuổi gạo cội và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo như NSND Ngọc Giàu, NSND Hồng Vân, NSƯT Kim Phương, Midu, Bảo Tiên... rất có thể tạo nên bước “thăng hạng” đầy bất ngờ.

Gala trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 9 - năm 2022 sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 6.1.2023 tại Nhà hát TP.HCM (7 Công Trường Lam Sơn, Bến Nghé, Q.1).