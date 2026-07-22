Huỳnh Lập giới thiệu phim mới ra dịp 2.9 sau 'Nhà gia tiên'

Chiều 21.7, đoàn phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu tổ chức họp báo công bố dự án tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ dàn diễn viên gồm NSƯT Cao Minh, Hồng Ánh, Phương Thanh, Hứa Vĩ Văn, Huỳnh Lập, Cody Nam Võ, Tín Nguyễn… Bên cạnh đó, màn trình diễn ca khúc Nhà tôi có một ngọn cờ của Phương Mỹ Chi cũng trở thành điểm nhấn, góp phần lan tỏa tinh thần của bộ phim.

Dàn diễn viên phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu tại họp báo công bố dự án Ảnh: NSX

Huỳnh Lập khẳng định dấu ấn hài - tâm linh

Tiếp tục thử sức ở vai trò đạo diễn với Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, Huỳnh Lập chọn thể loại gia đình - tâm linh - hài, lấy bối cảnh gắn với ký ức về người lính và hành trình kết nối giữa các thế hệ. Phim xoay quanh Trí Bình - chàng trai thuộc thế hệ Gen Z luôn ấp ủ giấc mơ khởi nghiệp bằng một quán cà phê ngay trên mảnh đất quê hương. Không nhận được sự đồng thuận từ ba mẹ, Bình quyết định về quê để thuyết phục ông nội là ông Thời, một cựu chiến binh và cũng là chủ thực sự của căn nhà.

NSƯT Cao Minh cảm động khi được Huỳnh Lập “tặng nhà”, Cody Nam Võ nói về vai diễn điện ảnh đầu tiên

Thế nhưng, những ngày sống cùng ông nội không diễn ra như mong đợi. Dù liên tục bị ông Thời gắt gỏng, xua đuổi, Trí Bình vẫn kiên quyết ở lại. Sau hàng loạt hiện tượng kỳ lạ, cậu bắt đầu nghi ngờ ông nội bị "ma nhập" và tìm mọi cách "trừ tà" để cứu ông. Chính hành trình ấy đã giúp Trí Bình dần khám phá những góc khuất trong quá khứ của ông Thời cũng như thấu hiểu những hy sinh thầm lặng của một người lính từng đi qua chiến tranh.

Từ một chàng trai chỉ nghĩ đến kỳ nghỉ hè của bản thân, Trí Bình dần trở thành "đồng đội" của người ông đã nghỉ hưu. Cả hai cùng bước vào hành trình chữa lành, hàn gắn khoảng cách thế hệ và đi tìm lời đáp cho câu hỏi: "Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?".

Tại sự kiện, Huỳnh Lập tiết lộ đã ấp ủ dự án khi đang quay hình phim Nhà gia tiên: "Tôi viết kịch bản mất nửa năm. Khi được trải qua hai đại lễ của đất nước, tôi tin rằng các bạn trẻ Việt Nam rất quan tâm đến chủ đề này, nên càng có động lực để hiện thực ý tưởng này. Sau đó, tôi tham gia Sao nhập ngũ và cảm nhận rõ hơn tinh thần của một người chiến sĩ. Dự án này được nhen nhóm từ lâu trong tôi, chứ không phải do thấy những tác phẩm lịch sử trước đó được đón nhận mà muốn làm theo. Tôi cảm thấy bản thân có trách nhiệm phải lan tỏa tinh thần yêu nước...".