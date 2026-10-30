Huỳnh Lập, Phương Mỹ Chi cùng dàn sao Việt bắt trend 'bông hoa chưa nở'

Câu nói “Đừng bao giờ khinh thường một bông hoa chưa nở” bắt nguồn từ một bình luận trên TikTok. Trong bối cảnh một người dùng bị bàn luận về ngoại hình, lời nhắn này nhanh chóng nhận được sự chú ý, với hơn 128.000 lượt thả tim. Từ một bình luận, câu nói dần trở thành dòng chữ mở đầu cho những video "biến hình", đặc biệt là các nội dung ghép ảnh ngày ấy - bây giờ.

Bình luận "Đừng bao giờ khinh thường một bông hoa chưa nở" thu hút hơn 128.000 lượt thích ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Điểm chung của trào lưu là sử dụng hình ảnh thời thơ ấu hoặc những năm tháng chưa biết chăm chút ngoại hình, sau đó chuyển cảnh sang diện mạo hiện tại. Sự tương phản giữa hai thời điểm tạo nên sức hút cho video, đồng thời gợi nhắc hành trình trưởng thành của mỗi người. Cách thể hiện đơn giản, dễ thực hiện cũng giúp trào lưu được nhiều người hưởng ứng.

Thực tế, nội dung so sánh hình ảnh trước và sau không phải xu hướng mới trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thông điệp “bông hoa chưa nở” tạo thêm cách diễn giải cho những thay đổi về ngoại hình, phong cách và sự tự tin của mỗi người.

Sao Việt khoe màn ‘lột xác’ qua ảnh ngày ấy - bây giờ

Huỳnh Lập hưởng ứng trào lưu "Đừng bao giờ khinh thường một bông hoa chưa nở". Màn biến hình gợi nhắc hành trình trưởng thành của nam nghệ sĩ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Phương Mỹ Chi khiến khán giả có dịp nhìn lại hành trình trưởng thành qua ảnh thời thơ ấu và hiện tại. Nữ ca sĩ ngày càng định hình phong cách riêng, sự thay đổi của giọng ca trẻ cho thấy một chặng đường dài gắn bó với nghệ thuật ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngô Kiến Huy nhanh chóng hưởng ứng trào lưu "Đừng bao giờ khinh thường một bông hoa chưa nở" với màn ghép ảnh ngày ấy - bây giờ. Sự thay đổi qua nhiều năm khiến nam ca sĩ được khán giả nhận xét “lão hóa ngược”, thậm chí ví von thời gian dường như đã bỏ quên anh bởi diện mạo vẫn trẻ trung, phong độ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Lê Dương Bảo Lâm cũng góp mặt trong xu hướng đang lan truyền trên mạng xã hội. Qua những khung hình từ quá khứ đến hiện tại, nam diễn viên mang đến màn "biến hình" cho thấy sự thay đổi về diện mạo theo thời gian, thu hút sự chú ý của người hâm mộ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân nhận được nhiều lời khen khi chia sẻ hình ảnh ngày ấy - bây giờ. Người hâm mộ cho rằng nàng hậu vốn đã sở hữu nét xinh xắn từ nhỏ, từ “bông hoa” năm nào nay đã nở rộ, trở thành hoa hậu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tiến Luật mang đến phiên bản hài hước khi tham gia trào lưu này. Nhiều người hâm mộ dí dỏm nhận xét anh càng “nở” thì tóc càng thưa, tạo nên màn bắt trend đậm chất hài hước ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Phương Anh Đào cũng thu hút sự chú ý với màn "biến hình" qua hai giai đoạn. Nhiều người hâm mộ nhận xét nữ diễn viên đẹp ở mọi thời điểm, bởi dù “bông hoa” đã nở hay chưa, nhan sắc của cô vẫn có sức hút riêng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hòa Minzy cũng nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ khi bắt trend. Một khán giả bày tỏ đã theo dõi nữ ca sĩ từ những ngày đầu và dành lời khen: “Theo dõi chị từ 'Học viện ngôi sao', vẫn mãi đỉnh như ngày nào” ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài những cái tên trên, nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ cũng chia sẻ các phiên bản riêng, từ việc đăng lại hình ảnh của thần tượng đến tự nhìn lại hành trình thay đổi của bản thân. Mỗi video có cách thể hiện khác nhau nhưng đều xoay quanh thông điệp về sự trưởng thành theo thời gian.

Không phải ai cũng nổi bật từ những năm tháng đầu đời. Qua thời gian, mỗi người có thể tìm được phong cách phù hợp, biết chăm sóc bản thân và trưởng thành theo cách riêng. Vì vậy, bên cạnh yếu tố giải trí, trào lưu còn gợi nhắc người xem không nên vội đánh giá người khác chỉ qua vẻ ngoài ở một thời điểm nhất định.