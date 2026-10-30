Huỳnh Lập, Phương Mỹ Chi cùng dàn sao Việt bắt trend 'bông hoa chưa nở'

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Trào lưu ‘Đừng bao giờ khinh thường một bông hoa chưa nở’ được nhiều người dùng mạng xã hội hưởng ứng, trong đó có loạt nghệ sĩ như Phương Mỹ Chi, Huỳnh Lập, Hòa Minzy, Phương Anh Đào, Ngô Kiến Huy... Với những màn ghép ảnh ngày ấy - bây giờ, các nghệ sĩ mang đến nhiều khoảnh khắc thú vị về sự thay đổi của bản thân qua thời gian.
Câu nói “Đừng bao giờ khinh thường một bông hoa chưa nở” bắt nguồn từ một bình luận trên TikTok. Trong bối cảnh một người dùng bị bàn luận về ngoại hình, lời nhắn này nhanh chóng nhận được sự chú ý, với hơn 128.000 lượt thả tim. Từ một bình luận, câu nói dần trở thành dòng chữ mở đầu cho những video "biến hình", đặc biệt là các nội dung ghép ảnh ngày ấy - bây giờ.
Điểm chung của trào lưu là sử dụng hình ảnh thời thơ ấu hoặc những năm tháng chưa biết chăm chút ngoại hình, sau đó chuyển cảnh sang diện mạo hiện tại. Sự tương phản giữa hai thời điểm tạo nên sức hút cho video, đồng thời gợi nhắc hành trình trưởng thành của mỗi người. Cách thể hiện đơn giản, dễ thực hiện cũng giúp trào lưu được nhiều người hưởng ứng.
Thực tế, nội dung so sánh hình ảnh trước và sau không phải xu hướng mới trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thông điệp “bông hoa chưa nở” tạo thêm cách diễn giải cho những thay đổi về ngoại hình, phong cách và sự tự tin của mỗi người.
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Ngoài những cái tên trên, nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ cũng chia sẻ các phiên bản riêng, từ việc đăng lại hình ảnh của thần tượng đến tự nhìn lại hành trình thay đổi của bản thân. Mỗi video có cách thể hiện khác nhau nhưng đều xoay quanh thông điệp về sự trưởng thành theo thời gian.
Không phải ai cũng nổi bật từ những năm tháng đầu đời. Qua thời gian, mỗi người có thể tìm được phong cách phù hợp, biết chăm sóc bản thân và trưởng thành theo cách riêng. Vì vậy, bên cạnh yếu tố giải trí, trào lưu còn gợi nhắc người xem không nên vội đánh giá người khác chỉ qua vẻ ngoài ở một thời điểm nhất định.
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