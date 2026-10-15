Phương Mỹ Chi bắt tay DTAP ra mắt MV tôn vinh hạt gạo Việt

Ngày 14.10, Phương Mỹ Chi chính thức ra mắt MV Gạo của ta, kết hợp cùng nhóm sản xuất âm nhạc DTAP và đạo diễn Kawaii Tuấn Anh. Sau hơn 20 giờ phát hành, MV đạt hơn 200.000 lượt xem trên YouTube, thu hút sự chú ý của khán giả với câu chuyện về hạt gạo Việt Nam và những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Phương Mỹ Chi kết hợp DTAP trong MV Gạo của ta, tôn vinh giá trị hạt gạo Việt và những nét văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ Ảnh: NVCC

Phương Mỹ Chi kể chuyện trưởng thành từ hạt gạo Việt

Lấy cảm hứng từ hạt gạo - sản vật gắn bó với đời sống người Việt, MV tái hiện hành trình trưởng thành của Phương Mỹ Chi từ những năm tháng tuổi thơ ở miền quê đến khi theo đuổi con đường nghệ thuật. Qua đó, sản phẩm gợi nhắc những giá trị được vun đắp từ gia đình, quê hương và văn hóa dân tộc, đồng thời gửi gắm thông điệp về những ước mơ được nuôi dưỡng từ điều bình dị.

Mở đầu MV là những hình ảnh từ “Made in Vietnam”, dự án âm nhạc Phương Mỹ Chi từng tham gia năm 2025. Từ câu hò quen thuộc, câu chuyện dẫn dắt người xem trở về khung cảnh nông thôn với cánh đồng lúa, mùa gặt và bữa cơm gia đình. Hạt gạo không chỉ là thành quả lao động của người nông dân mà còn trở thành sợi dây kết nối ký ức tuổi thơ với hành trình lập nghiệp của mỗi người.

Phương Mỹ Chi đưa những hình ảnh quen thuộc gắn bó với đời sống người Việt vào MV Ảnh: NVCC

Câu chuyện sau đó mở rộng sang những người bạn thuở nhỏ của nữ ca sĩ. Khi trưởng thành, mỗi người lựa chọn một con đường riêng, từ nghệ thuật đến các ngành nghề như bác sĩ, kỹ sư hay xây dựng gia đình. Dù đi theo hướng nào, họ vẫn mang theo những giá trị được nuôi dưỡng từ quê hương.

Phần âm nhạc do DTAP chấp bút kết hợp chất liệu truyền thống với cách thể hiện hiện đại, đồng thời gợi nhắc những câu chuyện lịch sử và tinh thần bền bỉ của người Việt. Qua hình ảnh hạt gạo, ê kíp muốn tôn vinh giá trị của sản vật quen thuộc, gắn với nền văn minh lúa nước và đời sống của nhiều thế hệ.

Sau khi MV phát hành, phần bình luận trên YouTube ghi nhận nhiều ý kiến tích cực. Một khán giả viết: “Hạt gạo tưởng chừng nhỏ bé, mộc mạc mà qua âm nhạc của Phương Mỹ Chi và DTAP lại trở nên thiêng liêng và tự hào đến thế. Cảm ơn Chi luôn giữ lửa và đưa văn hóa Việt đi xa hơn”.

Một ý kiến khác đánh giá sự kết hợp giữa hai bên đã dung hòa yếu tố truyền thống và hiện đại: “Gạo của ta là một sản phẩm rất đáng xem: sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc hiện đại bắt tai của DTAP và giọng hát ngọt ngào, đầy nội lực của Phương Mỹ Chi, vừa giữ được hồn cốt văn hóa truyền thống lại vừa cực kỳ hợp gu giới trẻ”.

Với Gạo của ta, Phương Mỹ Chi tiếp tục theo đuổi hướng khai thác chất liệu văn hóa Việt trong âm nhạc, đưa hình ảnh gần gũi của quê hương đến với khán giả trẻ qua cách kể chuyện đương đại.