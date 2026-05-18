Huỳnh Lập trải lòng áp lực đồng trang lứa ở tuổi 33

Huỳnh Lập là gương mặt hoạt động đa năng với vai trò diễn viên, biên kịch và đạo diễn, Huỳnh Lập ghi dấu ấn qua nhiều sản phẩm trên nền tảng số. Đáng chú ý, bộ phim điện ảnh Nhà gia tiên do anh thực hiện đạt doanh thu hơn 200 tỉ đồng. Tuy nhiên, phía sau những cột mốc thành công, nam nghệ sĩ sinh năm 1993 cho biết anh từng nhiều lần rơi vào trạng thái mông lung khi nhìn sự phát triển của những người xung quanh.

Theo Huỳnh Lập, cảm giác khủng hoảng không chỉ xảy ra với riêng anh mà là tâm lý phổ biến của nhiều người khi bước qua những cột mốc trưởng thành.

“Khi xung quanh có quá nhiều người phát triển mạnh mẽ còn mình vẫn ở nhà cầm điện thoại xem người ta thành công thì không riêng tôi, nhiều người cũng áp lực điều đó”, anh chia sẻ.

Nam đạo diễn nhìn nhận đây là cảm giác dễ xuất hiện trong bối cảnh xã hội thay đổi nhanh, ai cũng muốn bản thân tiến về phía trước. Khi thấy người khác liên tục đạt được thành tựu, nhiều người dễ rơi vào cảm giác mình đang “đứng yên”.

Huỳnh Lập cho biết anh từng nhiều lần cảm thấy áp lực khi nhìn sự phát triển của bạn bè, đồng nghiệp Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Huỳnh Lập nhớ lại từng có thời gian anh cảm thấy chơi vơi khi nhìn bạn bè, đồng nghiệp liên tục xuất hiện ở gameshow, phim điện ảnh hay các chiến dịch quảng cáo lớn, trong khi bản thân vẫn chưa tìm được hướng đi phù hợp.

Dù vậy, thay vì nóng vội, Huỳnh Lập chọn cách kiên trì với công việc. Anh cho biết luôn giữ suy nghĩ “còn thở là còn gỡ”, từ đó tiếp tục ấp ủ ý tưởng và chờ thời điểm thích hợp để thực hiện.

Khi được hỏi về cách giữ sự khiêm tốn sau nhiều thành tích trong nghề, Huỳnh Lập cho biết điều đó xuất phát từ chính những mặc cảm anh từng trải qua trong giai đoạn đầu lập nghiệp.

Theo nam nghệ sĩ, đến hiện tại anh vẫn giữ thói quen tự đặt câu hỏi liệu bản thân có đủ khả năng đóng góp cho tập thể hay không. Chính sự dè dặt đó giúp anh luôn ý thức phải cố gắng nhiều hơn để không ảnh hưởng đến ê kíp làm việc chung.

Năm 2015, Huỳnh Lập giành ngôi quán quân Cười xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ. Sau đó, anh tiếp tục được chú ý khi trở thành một trong những nghệ sĩ Việt sớm đạt nút vàng YouTube nhờ loạt sản phẩm web drama và nội dung mang màu sắc tâm linh, văn hóa dân gian.

Góc nhìn của Huỳnh Lập về phim trăm tỉ

Chia sẻ về thành công của Nhà gia tiên, Huỳnh Lập cho biết anh từng không tin vào con số doanh thu mà ê kíp ghi nhận được trong những ngày đầu phim ra rạp. Nam nghệ sĩ kể có lúc nghĩ hệ thống thống kê bị lỗi vì tốc độ tăng trưởng vượt ngoài dự đoán.

Sau thành công của Nhà gia tiên, Huỳnh Lập tiếp tục thử sức ở chương trình về âm nhạc Ảnh: FBNV

Nam đạo diễn cũng lý giải việc thường đưa các yếu tố văn hóa truyền thống vào tác phẩm của mình. Trong Nhà gia tiên, chi tiết bánh xèo miền Tây được lấy cảm hứng trực tiếp từ ký ức gia đình. Anh cho biết bà ngoại từng đổ bánh xèo để nuôi chín người con, vì vậy món ăn này gắn liền với tuổi thơ của anh.

Với Huỳnh Lập, ẩm thực không chỉ là yếu tố đời sống mà còn là một phần văn hóa gần gũi, dễ chạm đến ký ức và cảm xúc khán giả.

Bên cạnh đó, Huỳnh Lập cũng hé lộ dự án điện ảnh tiếp theo mang tên Nghỉ hè sợ nghỉ hưu. Nam nghệ sĩ cho biết phim thuộc đề tài “tâm linh quân đội”, khai thác hình ảnh những người lính đã hy sinh vì hòa bình đất nước dưới góc nhìn của thế hệ trẻ, qua đó truyền tải thông điệp về lòng biết ơn.

Huỳnh Lập chia sẻ thêm lý do anh ít xuất hiện tại các talk show truyền hình vì tính cách thích tập trung làm nghề hơn là nói về bản thân. Nam nghệ sĩ cho biết thường muốn hoàn thành công việc trước khi chia sẻ với công chúng.

Dù bận rộn với các dự án điện ảnh, Huỳnh Lập cho biết anh vẫn muốn thử sức ở những lĩnh vực mới. Trong năm 2026, nam nghệ sĩ xác nhận tham gia chương trình thực tế âm nhạc Anh trai vượt ngàn chông gai.

Tự nhận không có nhiều lợi thế về giọng hát, Huỳnh Lập cho biết anh sẽ tập trung vào phần dàn dựng sân khấu và cách kể chuyện trong mỗi tiết mục vốn là thế mạnh của một đạo diễn.