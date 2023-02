Huỳnh Như sẽ giúp nhiều cho tuyển nữ Việt Nam tại World Cup

Trong khi các cầu thủ nam Việt Nam xuất ngoại đa phần đều thất bại, không tạo được dấu ấn thì cầu thủ nữ Huỳnh Như đang rất thành công ở châu Âu. Cầu thủ từng thi đấu cho CLB TP.HCM vừa ghi bàn với cú sút phạt trực tiếp đẹp mắt, giúp CLB Lank thắng Torreese 2-1 ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Huỳnh Như đã có 6 bàn thắng và 3 pha kiến tạo trong 13 lần ra sân. Một con số đáng mơ ước của bất cứ cầu thủ nào khi xuất ngoại thi đấu. Không muốn so sánh, nhưng có một thống kê vui như thế này: số bàn Huỳnh Như ghi được khi chưa hết một mùa bóng đã gần bằng số bàn thắng mà những đồng nghiệp nam như Huỳnh Đức, Công Vinh, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Hậu, Quang Hải, bởi các cầu thủ này mới ghi được tổng cộng 8 bàn thắng khi ra nước ngoài thi đấu.

Niềm vui của Huỳnh Như trong màu áo CLB Lank

Lank FC

Việc Huỳnh Như mạnh dạn nói đồng đội nhường quả đá phạt cho mình cho thấy cô rất tự tin khi thi đấu ở châu Âu trước các đối thủ cao to hơn. Việc cô "đơn thương độc mã" ra nước ngoài thi đấu, dám thử sức mình ở châu Âu, chứ không chọn châu Á cho thấy Như tin vào chính bản thân mình. Chính niềm tin vào bản thân giúp "cô gái vàng" của bóng đá Việt Nam nhanh chóng hòa nhập, tập luyện tốt để tỏa sáng ở trời Âu.

Kinh nghiệm mà Huỳnh Như có được lúc đối đầu với các đối thủ cao to hơn chắc chắn sẽ giúp cô và tuyển Việt Nam khi thi đấu tại World Cup bóng đá nữ 2023 trước các đối thủ cao to và trên tài so với tuyển Việt Nam. Chia sẻ với chúng tôi, HLV Mai Đức Chung bày tỏ: "Tôi rất vui khi Huỳnh Như ngày càng chứng tỏ được tài năng và bản lĩnh của mình. Như chơi hay ở một trong những giải quốc gia hàng đầu châu Âu sẽ giúp em ấy tích lũy kinh nghiệm trận mạc khi trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam để đấu với các đối thủ vượt trội về thể hình và thể lực. Chắc chắn kinh nghiệm mà Huỳnh Như tích lũy ở châu Âu sẽ được cô truyền đạt cho các đồng đội của mình, giúp đồng đội tự tin hơn để phát huy hết khả năng của mình. Ở World Cup sắp tới, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi với tinh thần tốt nhất để không quá thua thiệt so với đối thủ".

Đồng đội với Huỳnh Như ở tuyển Việt Nam là Chương Thị Kiều cũng đang ngày ngày nỗ lực tập luyện với hy vọng kịp thi đấu World Cup. Sau ca mổ lịch sử (mổ hai chân cùng lúc), Chương Thị Kiều đã có thể tập với bóng và cô đang lạc quan, tự tin làm tất cả để sớm trở lại thi đấu. Chương Thị Kiều được biết đến là trung vệ số 1 của tuyển bóng đá nữ Việt Nam, cô luôn chơi lăn xả hết mình vì màu cờ sắc áo.