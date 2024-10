Huỳnh Như trở lại đầy ấn tượng

Huỳnh Như chính thức sang Bồ Đào Nha chơi bóng trong màu áo CLB Lank từ tháng 8.2022. Sau 2 mùa giải thi đấu tại trời Âu, chân sút quê Trà Vinh phần nào để lại dấu ấn ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Tháng 6.2024, tiền đạo số 1 của đội tuyển nữ VN về nước và chọn khoác áo đội bóng cũ CLB TP.HCM. Ngày tái ngộ "chốn cũ, người xưa", Huỳnh Như hạnh phúc nhưng cũng không tránh khỏi những áp lực. "Tôi hạnh phúc khi được chơi bóng trên sân Thống Nhất. Trong thời gian thi đấu tại Bồ Đào Nha, tôi đã rất nhớ bầu không khí này. Tuy nhiên, bản thân cũng có gặp áp lực khi nhiều người kỳ vọng vào màn thể hiện của tôi ở giải đấu quan trọng như AFC Champions League nữ (Cúp C1 nữ châu Á) 2024 - 2025", tiền đạo 33 tuổi bày tỏ.



Huỳnh Như có màn tái xuất ấn tượng khi trở lại CLB TP.HCM ẢNH: ĐỘC LẬP

Áp lực đồng thời cũng là động lực giúp Huỳnh Như cố gắng. Những tràng vỗ tay hay tiếng hô vang "Huỳnh Như, Huỳnh Như…" từ khán giả và đặc biệt sự dõi theo của người thân trên khán đài đã tiếp thêm sức mạnh cho cô. Để rồi từ đó, Huỳnh Như lại một lần nữa "tung cánh" trên sân Thống Nhất, trong giải đấu đầu tiên của tiền đạo này kể từ khi trở lại thi đấu cho CLB TP.HCM. Cô đã có màn tái xuất ấn tượng, trở thành ngôi sao sáng nhất của đội bóng khi đóng góp đến 3 bàn thắng và 1 kiến tạo, sau 2 lượt trận tại Cúp C1 nữ châu Á.

Hai đội bóng tại bảng C giành vé đi tiếp vào tứ kết Cúp C1 nữ châu Á 2024 - 2025 đã được xác định trước một vòng đấu. Với thành tích toàn thắng cả 2 trận đầu, CLB Urawa Red Diamonds (Nhật Bản) và CLB TP.HCM chắc chắn góp mặt ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất, bất kể kết quả của lượt trận cuối thế nào. Trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng C diễn ra vào 19 giờ ngày 12.10 trên sân Thống Nhất, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ chạm trán với đội bóng đến từ Nhật Bản. Đây là trận đấu quyết định vị trí nhất bảng C.

Nhật Bản là quốc gia có nền bóng đá nữ thuộc tốp đầu thế giới. Và Urawa Red Diamonds là đội đang thống trị giải vô địch quốc gia nữ của xứ sở hoa anh đào, với 2 lần đăng quang liên tiếp vào mùa giải 2022 - 2023 và 2023 - 2024.

Về mục tiêu ở trận cuối vòng bảng, HLV trưởng Nguyễn Hồng Phẩm chia sẻ: "Mục tiêu của CLB TP.HCM ngay từ đầu là thể hiện năng lực của tập thể và cá nhân từng cầu thủ trong tất cả các trận đấu. Trước đại diện đến từ Nhật Bản, chúng tôi muốn thể hiện đúng đẳng cấp của đội bóng".

CLB Urawa Red Diamonds rất mạnh. Tuy nhiên, CLB TP.HCM với điểm tựa sân nhà Thống Nhất và có tâm lý thoải mái khi đã sớm giành vé vào tứ kết, được trông chờ sẽ tạo ra bất ngờ. Người hâm mộ còn có cơ sở để hy vọng, khi chân sút số 1 đội tuyển nữ VN Huỳnh Như đang có phong độ cao. CLB TP.HCM (6 điểm, hiệu số +4) chỉ có thể đứng nhất bảng nếu đánh bại được CLB Urawa Red Diamonds (6 điểm, hiệu số +19).