HVS đóng góp hơn 700 triệu USD mỗi năm vào xuất khẩu Khánh Hòa

Thông tin được nêu tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập HVS (16.10.1996 - 16.10.2026), diễn ra tối 15.10 tại quảng trường 2 tháng 4, phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Nhà máy đóng tàu HD Hyundai Việt Nam tại Khánh Hòa - Ảnh: Kỳ Na ẢNH: KỲ NAM

Thành lập năm 1996 với tên gọi liên doanh Hyundai – Vinashin, HVS là một trong những dự án hợp tác đầu tiên giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực đóng tàu. Từ hoạt động sửa chữa tàu biển, năm 2008, doanh nghiệp chuyển sang đóng mới tàu, từng bước mở rộng quy mô sản xuất và thị trường.

Đến nay, HVS đã bàn giao khoảng 210 tàu cho các chủ tàu tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, châu Âu và nhiều thị trường khác; trong đó có tàu trọng tải lên đến 115.000 tấn. Riêng năm 2025, sản lượng tàu bàn giao của doanh nghiệp chiếm khoảng 80% tổng sản lượng cả nước, doanh thu đạt hơn 670 triệu USD. Tổng vốn đầu tư của HVS hiện đạt hơn 351 triệu USD.

Doanh nghiệp đang sử dụng hơn 5.000 lao động, gồm khoảng 3.000 lao động trực tiếp tại nhà máy và hơn 2.000 lao động thuộc các nhà thầu phụ.

Đại diện HVS và các cá nhân nhận bằng khen của Bộ Xây dựng, kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Nam” ẢNH: KỲ NAM

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, khẳng định thành công của HVS cũng là thành công của địa phương. Ông đề nghị doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, phát triển các dòng tàu thân thiện với môi trường; ưu tiên tuyển dụng, đào tạo lao động địa phương và tăng cường kết nối với doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước.

Ông Jin Sang Ho, Tổng giám đốc HVS, cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển của ngành đóng tàu và kinh tế địa phương.

Dịp này, Bộ Xây dựng tặng bằng khen cho tập thể HVS và các cá nhân có thành tích xuất sắc, trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Nam". HVS cũng tri ân người lao động gắn bó lâu năm và trao 500 triệu đồng hỗ trợ công tác an sinh xã hội tại phường Ninh Hòa và phường Đông Ninh Hòa.