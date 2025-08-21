Hwang Jung Eum bị đề nghị 3 năm tù vì biển thủ hơn 80 tỉ

Hwang Jung Eum lao đao vì cáo buộc biển thủ ẢNH: NEWS1

Theo AllKpop, trong phiên tòa diễn ra vào ngày 21.8 tại Tòa án quận Jeju (Hàn Quốc), các công tố đã đề nghị tòa tuyên án Hwang Jung Eum 3 năm tù vì vi phạm luật tham ô. Phía công tố viên cáo buộc rằng từ đầu năm 2022 đến tháng 12.2022, nữ diễn viên 8X đã biển thủ tổng cộng 4,34 tỉ won từ Hunminjeongeum Entertainment - một công ty giải trí gia đình mà cô nắm giữ 100% cổ phần. Trong đó, gần 4,2 tỉ won được chuyển vào các khoản đầu tư tiền điện tử. Ngoài ra, cô còn bị phát hiện đã sử dụng tiền biển thủ để trả hóa đơn thẻ tín dụng, tiền lãi vay cổ phiếu, thực hiện nghĩa vụ thuế…

Sao phim Gia đình là số 1 đã thừa nhận các cáo buộc trong phiên tòa đầu tiên vào tháng 5. Sau đó, thông qua công ty đại diện, nghệ sĩ 40 tuổi tuyên bố đã hoàn trả toàn bộ số tiền thành hai đợt vào ngày 30.5 và ngày 5.6, kèm theo các tài liệu chứng minh đã được nộp lên tòa án.

Luật sư của Hwang Jung Eum chia sẻ nữ diễn viên muốn đầu tư vào tiền điện tử với mục đích phát triển công ty nhưng sự thiếu hiểu biết về luật đã khiến cô mắc sai lầm lần này ẢNH: INSTAGRAM NV

Trong một tuyên bố được đưa ra trước đó, "nữ hoàng rom-com" xứ Hàn giải thích động cơ của mình: "Tôi thành lập và điều hành công ty để hỗ trợ sự nghiệp nghệ sĩ của mình. Với hy vọng phát triển công ty, khoảng năm 2021, tôi được người quen khuyến khích đầu tư vào tiền điện tử. Vì tin rằng nó có thể làm tăng nguồn vốn của công ty, tôi đã đưa ra quyết định đầu tư sai lầm khi bản thân chưa hiểu rõ. Mặc dù số tiền đó đứng tên công ty, nhưng chúng là thu nhập từ hoạt động của riêng tôi, điều này đã dẫn đến quyết định thiếu thận trọng của tôi".

Theo News1, trong tuyên bố mới, Hwang Jung Eum cho biết: "Tôi đã làm việc chăm chỉ để kiếm sống, nhưng tôi đã không quản lý tốt vấn đề kế toán và thuế, đó là lý do tại sao điều này xảy ra. Tôi đang suy ngẫm về điều đó".

Phiên tòa tuyên án liên quan đến vụ của Hwang Jung Eum dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới.

Hwang Jung Eum bất ổn

Hwang Jung Eum gặp nhiều vấn đề bất ổn về đời tư trong những năm gần đây ẢNH: INSTAGRAM NV

Hwang Jung Eum sinh năm 1985, cô gia nhập làng giải trí vào năm 2002 với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ Sugar nhưng rời nhóm hai năm sau đó để theo đuổi sự nghiệp solo rồi lấn sân sang diễn xuất. Nữ nghệ sĩ tài năng này được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim: Gia đình là số 1 (phần 2), Lắng nghe con tim, Golden Time, Hóa thân của đồng tiền, Bí mật kinh hoàng, Kill Me, Heal Me (Tìm lại chính mình), Cô nàng xinh đẹp... Ngôi sao này thường gây ấn tượng với các nhân vật hài hước, mang chiều sâu tâm lý, được gọi là "nữ hoàng phim rom-com" (phim hài lãng mạn) xứ kim chi.

Đằng sau sự nghiệp thành công, Hwang Jung Eum gặp nhiều sóng gió trong hôn nhân. Cô kết hôn với doanh nhân Lee Young Don hồi 2016, có hai con trai chung. Cặp đôi trải qua mối quan hệ hết tan rồi hợp và cuối cùng chia tay trong ồn ào vào năm 2024. Nữ diễn viên từng công khai "bóc mẽ" chồng tệ bạc, ngoại tình. Tuy nhiên, cô từng hứng "gạch đá" khi tố nhầm một cô gái trẻ là "tiểu tam" và bị người này kiện ngược tội phỉ báng, vu khống.