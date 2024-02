Hwang Jung Eum đáp trả hậu ly hôn chồng: Tôi giàu gấp nghìn lần anh ta

Hwang Jung Eum vừa đệ đơn ly hôn chồng khiến dân tình bàn tán xôn xao CHOSUNILBO

Hôm 22.2, công ty quản lý của Hwang Jung Eum xác nhận thông tin nữ diễn viên đang tiến hành thủ tục ly hôn Lee Young Don (doanh nhân đồng thời là cựu tay golf chuyên nghiệp) sau 8 năm chung sống. Phía này cho biết không thể tiết lộ chi tiết về vụ ly hôn do đây là đời tư nghệ sĩ và mong dân mạng cũng như truyền thông ngừng suy đoán, lan truyền những tin đồn tiêu cực.

Khác với phát ngôn thận trọng mà công ty quản lý đưa ra, Hwang Jung Eum lại có những chia sẻ khá cởi mở trên trang cá nhân. Ngôi sao 39 tuổi đăng tải một số bài viết, để lại nhiều bình luận mỉa mai, châm biếm một cách ẩn ý, được cho là ám chỉ đại gia họ Lee sống tệ bạc và ngoại tình. Sao phim Gia đình là số 1 cũng nhiệt tình tương tác với những khán giả để lại bình luận trên trang cá nhân của mình.

Nữ diễn viên không ngại "bóc mẽ" chồng hậu ly hôn SPORTS SEOUL

Trong một bài đăng, có tài khoản nêu ý kiến: "Tôi hiểu ông anh Young Don này. Thành thật mà nói, nếu bạn có năng lực và có nhiều tiền, bạn sẽ không hài lòng với việc chỉ có một người phụ nữ bên cạnh. Nếu cô không thể hiểu rằng đàn ông giàu có sẽ ngoại tình thì cô không nên hẹn hò với anh ta, thật buồn cười". Ngay sau đó, Hwang Jung Eum thẳng thừng đáp lại: "Tôi giàu gấp 1.000 lần anh ta. Bạn nên cẩn thận với lời nói của mình. Theo logic của bạn thì tôi kiếm được nhiều tiền hơn và thành công hơn nên việc tôi có ngoại tình cũng đúng đắn ư? Nực cười. Có ai vẫn hẹn hò với một kẻ mà họ biết rõ kẻ đó sẽ lừa lừa dối mình? Tôi không biết nên tôi mới hẹn hò với anh ta đấy. Cuộc sống là vậy". Người đẹp này thậm chí còn tiết lộ đây không phải lần đầu mình bị chồng lừa dối.

Những bài viết, bình luận của Hwang Jung Eum về chồng cũng gây bàn tán xôn xao suốt những ngày qua. Trong một bài đăng, nữ diễn viên phim 39 tuổi bày tỏ: "Đây là chồng tôi, Lee Young Don, người đã rất bận rộn tận hưởng cuộc sống kể từ khi kết hôn với tôi. Anh đã quá bận rộn cho đến bây giờ, từ nay hãy tận hưởng một cách thoải mái nhé". Ở một bài đăng khác, ngôi sao này mỉa mai: "Chồng yêu của tôi, Lee Young Don, sinh năm 1982, vẫn rất phấn khích khi nhận được socola". Thậm chí khi phản hồi bình luận của dân mạng, bà mẹ hai con còn tiết lộ: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh ta đã hẹn hò khoảng 400 người".

Khác với sự nghiệp thành công, hôn nhân của Hwang Jung Eum trải qua nhiều sóng gió INSTAGRAM NV

Hwang Jung Eum sinh năm 1985, cô gia nhập làng giải trí vào năm 2002 với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ Sugar nhưng rời nhóm hai năm sau đó để theo đuổi sự nghiệp solo rồi lấn sân sang diễn xuất. Nữ nghệ sĩ tài năng này được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim: Gia đình là số 1 (phần 2), Lắng nghe con tim, Golden Time, Hóa thân của đồng tiền, Bí mật kinh hoàng, Kill Me, Heal Me (Tìm lại chính mình), Cô nàng xinh đẹp (từng được một số nước châu Á trong đó có Việt Nam mua bản quyền để sản xuất lại)... Năm ngoái, cô nhận được sự chú ý với phim The Escape of the Seven (Cuộc chiến sinh tồn). Ngôi sao này thường gây ấn tượng với các nhân vật hài hước, mang chiều sâu tâm lý, được gọi là "nữ hoàng phim rom-com" (phim hài lãng mạn) xứ kim chi.

Hwang Jung Eum kết hôn với Lee Young Don hồi 2016. Cặp đôi đón con trai đầu lòng vào tháng 8.2017. Tháng 9.2020, sao phim Cô nàng xinh đẹp từng đệ đơn ly hôn nhưng sau đó vợ chồng ngôi sao này quyết định hàn gắn và đón con trai thứ hai vào năm 2022. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ tiếp tục rơi vào bế tắc khiến nghệ sĩ 8X quyết định chấm dứt.