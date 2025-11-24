Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hy hữu: Con trâu chênh vênh trên nóc nhà tắm, sống sót qua lũ dữ thế nào?
Hy hữu: Con trâu chênh vênh trên nóc nhà tắm, sống sót qua lũ dữ thế nào?

Nguyễn Luân - Phan Hiệu - Bá Cường và 1 người khác
24/11/2025 16:43 GMT+7

Hình ảnh con trâu mắc kẹt trên mái nhà đang được cư dân mạng chia sẻ nhiều. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, con trâu này hiện đang loay hoay trên mái nhà của mẹ anh Trần Minh Vũ (thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk) từ khi nước lũ dâng cao ngày 19.11 cho đến hôm nay.

Theo anh Vũ, khi nước lũ dâng cao, con trâu này từ nơi khác trôi dạt đến nhà mẹ anh. Sau đó, nó bám víu vào một số nơi và leo lên mái nhà vệ sinh ở góc trái của căn nhà. Nhờ có mái nhà vệ sinh chắc chắn nên con trâu tránh được đợt lũ kinh hoàng vừa qua.

Con trâu mắc kẹt trên mái nhà của một hộ dân ở xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ)

Hy hữu: Con trâu chênh vênh trên nóc nhà tắm, sống sót qua lũ dữ

Anh Vũ cho biết con trâu đứng suốt 5 ngày nay và có thể đã nhịn ăn 3 ngày trước đó trong thời điểm lũ lụt hoành hành. Sau khi nước rút, sẵn nhà có rơm khô, anh và mẹ thay nhau cho ăn mỗi sáng, kèm cho uống nước liên tục để con trâu duy trì sức lực.

trâu sống sót lũ dữ Đắk Lắk Hòa Thịnh trâu trên nóc nhà tài sản nông dân Cứu hộ chuyện lạ sau lũ
