Hy vọng ngừng bắn ở Gaza

Căng thẳng tiếp diễn ở biển Đỏ

Reuters ngày 3.3 dẫn thông tin từ Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ cho hay tàu Rubymar của Anh bị lực lượng Houthi tại Yemen tấn công hôm 18.2 vừa chìm ở biển Đỏ, đồng thời cảnh báo thảm họa môi trường từ 21.000 tấn phân bón trên tàu. Liên quan diễn biến ở biển Đỏ, Bộ Quốc phòng Ý cho hay tàu chiến Duilio của hải quân nước này đã bắn rơi một máy bay không người lái hôm 2.3.

Trong một diễn biến khác, trang Globes của Israel mới đây loan tin 4 đường cáp ngầm giữa Ả Rập Xê Út và Djibouti đã ngừng hoạt động trong những tháng gần đây có thể do bị Houthi tấn công. Trong phản hồi ngày 2.3, Houthi tuyên bố những hành động của tàu hải quân Mỹ và Anh đã gây nguy hiểm cho an ninh, an toàn của hệ thống liên lạc quốc tế và dòng chảy thông tin.