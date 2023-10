Xem nhanh 12h: Phó giám đốc sở xưng 'mày - tao' với dân | Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến Israel

Xem nhanh 12h ngày 17.10.2023 có những tin tức đáng chú ý sau:

Bị can sát hại, phân xác thiếu nữ vì đòi món nợ 50 triệu bất thành

Trong buổi họp báo chiều 16.10, Công an Hà Nội đã cung cấp nhiều thông tin về vụ án thiếu nữ bị sát hại rồi bị phân xác, phi tang dưới sông Hồng tại huyện Gia Lâm (Hà Nội) ngày 10.10.

Nghi phạm là Tạ Duy Khanh (38 tuổi, quê huyện Kiến Xương, Thái Bình; thường trú huyện Gia Lâm,Hà Nội), vừa bị Công an thành phố Hà Nội khởi tố về hành vi “giết người”.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết hiện tại, cơ quan điều tra chưa xác định có đồng phạm với bị can Tạ Duy Khanh. Bị can này cũng không bị ngáo đá như một số thông tin lan truyền trước đó.



Bước đầu, Công an thành phố Hà Nội xác định nạn nhân có nợ bị can Tạ Duy Khanh 50 triệu đồng.

Trường học vận động học sinh xem phim "Đất rừng phương Nam" rồi thu lại thư ngỏ

Chiều 16.10, Ban giám hiệu Trường THCS Đồng Khởi, Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 1 đã tổ chức họp báo thông tin vụ việc trường này viết thư ngỏ vận động phụ huynh cho học sinh lớp 8, 9 đến rạp xem phim “Đất rừng phương Nam”.

Bà Hồ Thị Ngọc Sương, Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Khởi, nhận trách nhiệm tại buổi họp báo BÍCH THANH

Tại buổi họp báo, bà Hồ Thị Ngọc Sương, Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Khởi, quận 1 cho biết thư ngỏ này mới chỉ triển khai đến giáo viên chủ nhiệm các lớp. Sau khi nhà trường nắm bắt dư luận phản hồi đa chiều về bộ phim trong quá trình công chiếu nên đã dừng lại việc phát hành thư ngỏ và thu hồi toàn bộ.

Phó Giám đốc Sở TN-MT Ninh Bình xưng "mày - tao" với dân

Ngày 16.10, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Cao Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình xác nhận, ông đã chỉ đạo Sở TN-MT Ninh Bình và cá nhân ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó giám đốc Sở TN-MT Ninh Bình báo cáo, làm rõ việc ông Dũng bị người dân "tố" phát ngôn thiếu chuẩn mực trong lúc làm nhiệm vụ.

Mưa lớn chia cắt nhiều khu dân cư, sạt lở bờ sông ở Quảng Ngãi

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, trong ngày 16.10, lãnh đạo huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã tổ chức 3 đoàn đi kiểm tra và chỉ đạo gấp rút công tác ứng phó.

Trong đó, sẵn sàng cho kế hoạch di dời dân. Khi cấp độ thiên tai xảy ra ở cấp 4 thì vùng lũ Bình Sơn sẽ di dời khoảng 10.000 dân đến nơi ở tạm an toàn.

Ông Ung Đình Hiền, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cho biết trước tình hình mưa lớn diễn ra gây ngập cục bộ cho nhiều địa phương trên địa bàn huyện, lãnh đạo UBND huyện Bình Sơn đã đi kiểm tra và chỉ đạo các địa phương cử lực lượng chốt, chặn không cho người dân qua lại tránh ảnh hưởng đến tính mạng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến đến Israel

Sáng 17.10, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken thông báo Tổng thống nước này Joe Biden sẽ đến Israel ngày 18.10, sau khi có tin Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin chỉ định lực lượng chọn lọc lên đường thực hiện sứ mệnh hỗ trợ Israel.

